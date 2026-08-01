Іспанський клуб домовився з Манчестер Юнайтед про оренду турецького голкіпера.
Баїндир, gettyimages
01 серпня 2026, 21:49
Сельта
досягла домовленості з Манчестер Юнайтед
щодо переходу Алтая Баїндира
на правах оренди. Про це повідомляє Metro Vigo
.
За інформацією джерела, клуби вже погодили умови угоди, а найближчим часом 28-річний турецький воротар
має приєднатися до команди з Віго.
Баїндир перейшов до Манчестер Юнайтед
у 2023 році з турецького Фенербахче,
однак за цей час отримував обмежену кількість ігрової практики через конкуренцію за місце у стартовому складі.
Очікується, що оренда до Сельти дозволить турецькому голкіперу регулярно виходити на поле та отримати більше ігрового часу в новому сезоні. До цього була інформація, що Баїндир погодив особисті умови
з Бешикташем. В минулому сезоні футболіст зіграв 6 поєдинків та пропустив 11 голів в усіх турнірах.