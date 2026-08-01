Сельта досягла домовленості з Манчестер Юнайтед щодо переходу Алтая Баїндира на правах оренди. Про це повідомляє Metro Vigo.

За інформацією джерела, клуби вже погодили умови угоди, а найближчим часом 28-річний турецький воротар має приєднатися до команди з Віго.

Баїндир перейшов до Манчестер Юнайтед у 2023 році з турецького Фенербахче, однак за цей час отримував обмежену кількість ігрової практики через конкуренцію за місце у стартовому складі.

Очікується, що оренда до Сельти дозволить турецькому голкіперу регулярно виходити на поле та отримати більше ігрового часу в новому сезоні. До цього була інформація, що Баїндир погодив особисті умови з Бешикташем. В минулому сезоні футболіст зіграв 6 поєдинків та пропустив 11 голів в усіх турнірах. 