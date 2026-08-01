Італія

Італійський клуб серйозно налаштований підсилити захист 20-річним нідерландцем, але на гравця також полюють з англійської Прем'єр-ліги.

Римська Рома активно працює над підсиленням захисної ланки команди. За інформацією авторитетного футбольного інсайдера Джанлуки Ді Марціо, італійський гранд готовий зробити щедру пропозицію щодо придбання правого захисника Феєнорда Гівайро Ріда. Очікується, що сума потенційної угоди складе до 25 мільйонів євро.

Нідерландський клуб вже готується до отримання першого офіційного запиту від римлян. 20-річний Рід чудово зарекомендував себе в останніх сезонах і став важливою фігурою в структурі Феєнорда. У минулому сезоні Гівайро зіграв 16 матчів у чемпіонаті. Забив один мʼяч, віддав три результативні передачі та допоміг команді стати чемпіоном.

Крім того, його чинний контракт із клубом розрахований аж до червня 2029 року, що дає керівництву з Роттердама значну перевагу під час переговорів.

Завдання для Роми може ускладнитися через конкуренцію. Повідомляється, що за ситуацією навколо молодого нідерландця уважно стежить англійський Ноттінгем Форест, який також розглядає варіант із підписанням захисника.

Розуміючи складність потенційного трансферу, Рома тримає в полі зору й інші кандидатури. Однією з головних альтернатив є захисник лісабонського Спортинга Іван Фреснеда, який також входить до шорт-листа італійського клубу. Проте на даний момент жодних прямих контактів з португальською стороною щодо іспанця укладено не було.

Нагадаємо, раніше була інформація, що Кастро став гравцем Роми.