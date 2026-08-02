Іспанія

Один із конкурентів Андрія Луніна залишить склад "вершкових" цього літа.

Воротар мадридського Реалу Фран Гонсалес незабаром стане гравцем Севільї. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, керівництво "нервіонців" погодило з 21-річним іспанцем контракт до літа 2031 року.

Сума трансферу становитиме близько трьох мільйонів євро за 50% прав на голкіпера. Також Реал матиме опцію зворотного викупу футболіста за фіксовану суму.

Зазначається, що головний тренер "вершкових" Жозе Моурінью погодився відпустити воротаря, оскільки Фран хотів отримувати більше гравців практики, що практично неможливо через Тібо Куртуа та Андрія Луніна.

Минулого сезону Гонсалес провів 28 матчів за молодіжну команду, з яких шість на нуль за 39 пропущених м'ячів. На рахунку Франа лише один матч за основну команду Реала, в якому він пропустив два м'ячі від Валенсії.

Раніше повідомлялося, що Вінісіус відхилив варіант з Арсеналом і хоче продовжити кар’єру в Реалі.