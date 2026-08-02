Італія

Бельгійський форвард більше не входить до планів Массіміліано Аллегрі, однак його висока зарплата ускладнює можливий перехід.

Італійський Наполі готовий розлучитися з нападником Ромелу Лукаку під час літнього трансферного вікна. Клуб визначив трансферну вартість 33-річного бельгійця на рівні 10 мільйонів євро.

За інформацією Football Italia, новий головний тренер неаполітанців Массіміліано Аллегрі не розраховує на досвідченого форварда, тому керівництво відкрите до його продажу вже цього літа.

Водночас головною проблемою для потенційних покупців залишається зарплата Лукаку. Форвард заробляє близько 8 мільйонів євро на рік і не погоджується на варіант із розподілом виплат на довший термін, що суттєво обмежує кількість клубів, здатних оформити його трансфер.

Минулого сезону бельгієць був одним із ключових виконавців команди під керівництвом Антоніо Конте, однак після зміни тренерського штабу його роль у складі різко зменшилася.

У сезоні-2025/26 італійської Серії А форвард з'явився на полі лише у п'яти поєдинках у складі Наполі, відзначившись одним забитим м'ячем та одним попередженням.