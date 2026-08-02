Сума повноцінного трансферу може становити близько 7,5 мільйонів євро.
Ебенезер Акінсанміро, ФК Монца
02 серпня 2026, 14:14
Монца на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з півзахисником міланського Інтера Ебенезером Акінсанміро.
Орендну угоду з 21-річним нігерійцем розраховано до літа 2027 року.
Зазначається, що оренда включає обов'язкову опцію викупу за 7,5 мільйонів євро за певних умов. Також "нерадзуррі" отримають 10% від суми майбутнього продажу гравця.
Минулого сезону Акінсанміро виступав за Пізу на правах оренди — на його рахунку 25 матчів, у яких він відзначився однією гольовою передачею.
Раніше повідомлялося, що Монца підписала форварда Бенфіки Варелу.