Італія

Сума повноцінного трансферу може становити близько 7,5 мільйонів євро.

Монца на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з півзахисником міланського Інтера Ебенезером Акінсанміро.

Орендну угоду з 21-річним нігерійцем розраховано до літа 2027 року.

Зазначається, що оренда включає обов'язкову опцію викупу за 7,5 мільйонів євро за певних умов. Також "нерадзуррі" отримають 10% від суми майбутнього продажу гравця.

Минулого сезону Акінсанміро виступав за Пізу на правах оренди — на його рахунку 25 матчів, у яких він відзначився однією гольовою передачею.

Раніше повідомлялося, що Монца підписала форварда Бенфіки Варелу.