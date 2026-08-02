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Невдоволення рішеннями президента організації зростає, а частина функціонерів домагається скликання позачергового засідання Ради ФІФА.

Серед членів Ради ФІФА посилюється невдоволення діяльністю президента організації Джанні Інфантіно. За інформацією The Guardian, група функціонерів виступає за проведення позачергового засідання, на якому можуть порушити питання перегляду останніх рішень керівництва, а також можливого відходу Інфантіно з посади.

За даними джерела, кількість незадоволених уже перевищує десять осіб. Невдоволення виникло ще до історії з намірами передати частину комерційних прав на чемпіонати світу приватним інвесторам.

Однією з причин конфлікту стало скасування дискваліфікації нападника збірної США Фоларіна Балогуна. Частина членів Ради вимагала обговорити це рішення на офіційному рівні, а у разі відмови була готова поставити питання про відставку президента ФІФА.

Після того як Інфантіно відмовився від ідеї створення компанії FIFA Forward Enterprise та продажу частини прав на чемпіонати світу приватним інвесторам під тиском критики з боку УЄФА та інших футбольних структур, напруження всередині керівництва лише зросло.

Наразі до складу Ради ФІФА входять 28 представників шести континентальних конфедерацій, вісім віцепрезидентів та президент організації. Для скликання позачергового засідання необхідна підтримка щонайменше 19 членів Ради.