Італія

Після конфлікту через новий контракт клуб вирішив виставити нападника на трансфер, встановивши ціну у 20 мільйонів євро.

Нападник Кальярі Себастьяно Еспозіто може змінити клуб уже цього літа. Італійський форвард залишив тренувальний табір команди після того, як не зміг домовитися з керівництвом щодо покращення умов особистого контракту.

За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, 24-річний футболіст не вирушить із командою на передсезонний збір у Німеччині.

Після цього керівництво Кальярі ухвалило рішення продати гравця та оцінює його трансфер у 20 мільйонів євро. При цьому 40% від суми майбутнього продажу отримає Інтер, якому належать права на відповідний відсоток від наступного трансферу.

Головними претендентами на Еспозіто вважаються Наполі, Аталанта та англійський Галл Сіті. Водночас саме клуб із Бергамо вже зробив перший крок, запропонувавши Кальярі 5 мільйонів євро та півзахисника Даніеля Мальдіні як частину угоди.