Іспанія

Каталонський клуб готовий залишити іспанського форварда, але лише за умови продовження угоди — у разі відмови його виставлять на продаж.

Барселона визначилася з майбутнім нападника збірної Іспанії Феррана Торреса. Керівництво каталонського клубу має намір запропонувати футболісту новий контракт, однак без підвищення нинішньої заробітної плати.

Як повідомляє Sport.es, якщо 26-річний форвард не погодиться на нові умови, Барселона буде готова розглянути його продаж уже цього трансферного вікна.

У клубі також визначили трансферну вартість гравця — за Торреса планують отримати 55 мільйонів євро, тобто саме ту суму, яку каталонці заплатили Манчестер Сіті під час його переходу у 2022 році.

Минулого сезону Торрес провів 49 матчів у всіх турнірах, забив 21 гол та віддав 3 результативні передачі. Його чинний контракт із Барселоною розрахований до літа 2027 року.

За інформацією джерела, інтерес до нападника проявляють Тоттенгем та ПСЖ.