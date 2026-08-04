Англія

25-річний голкіпер повертається після вражаючої оренди, яка допомогла команді вийти до Прем'єр-ліги.

Ковентрі Сіті офіційно оголосив про підписання повноцінного контракту з 25-річним воротарем Карлом Рашвортом. Перехід відбувся з Брайтона після феноменального сезону, який голкіпер провів на CBS Arena на правах оренди.

За повідомленнями інсайдерів, трансфер обійшовся Ковентрі у рекордні для клубу 22 мільйони фунтів стерлінгів, хоча офіційно сторони не розголошують ані фінансові деталі, ані точний термін укладеного довгострокового контракту.

Минулого сезону Рашворт став справжнім героєм для вболівальників. Він відіграв усі 46 матчів ліги без замін і зберіг ворота на нуль у 17 поєдинках. Завдяки його надійній грі Ковентрі Сіті виграв Чемпіоншип, завершивши 25-річне очікування свого повернення до еліти англійського футболу — Прем'єр-ліги.

"Я справді щасливий, мене переповнює стільки емоцій. Є хвилювання, але я нарешті можу розслабитися, знаючи, що все скінчено, і що я повернувся до хлопців і в клуб, де мені подобалося бути", — поділився враженнями сам Рашворт.

Цікаво, що за сім років перебування на контракті з Брайтоном»(куди він перейшов із рідного Галіфакс Таун ще у 2019 році) Рашворт так і не зіграв за першу команду чайок у повноцінному складі, натомість провівши шість різних орендних періодів.

Менеджер Ковентрі Сіті Френк Лемпард високо оцінив збереження лідера оборони команди:

"Чудово, що Карл знову з нами на постійній основі. Він висококласний професіонал, чудова особистість, і він мав величезний вплив на команду, допомогши нам підвищитися в класі минулого сезону", — підкреслив керманич

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ковентрі Сіті підсилив захист: Аменда перебрався до АПЛ за £17 млн.