Італія

На церемонії прощання зібралися зірки світового футболу та віддані вболівальники.

Тисячі людей зібралися на вулицях Мілана у вівторок, щоб віддати останню шану легендарному захиснику Франко Барезі. 66-річний ексфутболіст пішов із життя минулого тижня після тривалого погіршення стану здоров'я.

Барезі, який по праву вважається одним із найкращих захисників в історії світового футболу, був незмінним капітаном Мілана протягом 15 сезонів. За свою феноменальну кар'єру він провів 719 матчів у футболці клубу та відзначився 33 забитими м'ячами. Разом із россонері центральний захисник здобув 18 престижних трофеїв, серед яких шість титулів чемпіона Серії А, три кубки Ліги чемпіонів, чотири Суперкубки Італії, три Суперкубки УЄФА та два клубні чемпіонати світу.

Його внесок у гру національної збірної Італії був не менш вагомим. Барезі відіграв 81 матч за Скуадру Адзурру та був частиною команди, яка тріумфувала на чемпіонаті світу 1982 року. У 1994 році він вивів збірну на поле з капітанською пов'язкою у фіналі Мундіалю, де італійці поступилися Бразилії.

На знак найвищої поваги до заслуг гравця його культова футболка з шостим номером була назавжди вилучена з обігу після завершення ігрової кар'єри. У 2020 році Франко Барезі отримав статус почесного президента Мілана.

Похоронна служба відбулася в історичній базиліці Сант-Амброджо. Попрощатися з великим капітаном прийшли найвидатніші постаті клубу, серед яких Паоло Мальдіні, Марко ван Бастен, Кларенс Зеєдорф, Роберто Баджо та Алессандро Костакурта.

Хоча поточний основний склад Мілана наразі перебуває в Австралії в рамках передсезонного турне, деякі гравці першої команди, які не полетіли на збори, все ж змогли бути присутніми на церемонії — зокрема форвард збірної США Крістіан Пулішич.

Керівництво Мілана вже оголосило, що клуб вшанує пам'ять свого видатного капітана перед початком товариського матчу проти принципового суперника — міланського Інтера, який відбудеться в середу.