Англія

Шпори розглядають нападника Челсі як один із варіантів для підсилення атаки.

Ніколаса

найдорожчим придбанням в історії клубу.

За цей час сенегалець узяв участь у 81 поєдинку в усіх турнірах, відзначившись 30 забитими м'ячами та 12 результативними передачами.

проявляє інтерес до. Про це повідомляє журналістізЗа інформацією джерела, наразіміж клубами чи представниками футболіста не відбулося. Водночас у лондонському клубі серйозно розглядають можливість підписання. До цього повідомлялось, щоПовідомляється, щооцінює Джексона уі не планує відпускати форварда за меншу суму.Ніколя Джексон перейшов довлітку 2023 року з