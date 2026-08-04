Шпори розглядають нападника Челсі як один із варіантів для підсилення атаки.
Джексон, gettyimages
04 серпня 2026, 15:40
Тоттенгем
проявляє інтерес до Ніколаса Джексона
. Про це повідомляє журналіст Кіран Ґілл
із Daily Mail
.
За інформацією джерела, наразі жодних конкретних переговорів
між клубами чи представниками футболіста не відбулося. Водночас у лондонському клубі серйозно розглядають можливість підписання 25-річного сенегальського нападника
. До цього повідомлялось, що Астон Вілла готова зробити Ніколаса найдорожчим придбанням в історії клубу.
Повідомляється, що Челсі
оцінює Джексона у 65 мільйонів фунтів
і не планує відпускати форварда за меншу суму.
Ніколя Джексон перейшов до Челсі
влітку 2023 року з Вільярреала
. За цей час сенегалець узяв участь у 81 поєдинку в усіх турнірах, відзначившись 30 забитими м'ячами та 12 результативними передачами.