Тоттенгем проявляє інтерес до Ніколаса Джексона. Про це повідомляє журналіст Кіран Ґілл із Daily Mail.

За інформацією джерела, наразі жодних конкретних переговорів між клубами чи представниками футболіста не відбулося. Водночас у лондонському клубі серйозно розглядають можливість підписання 25-річного сенегальського нападника. До цього повідомлялось, що Астон Вілла готова зробити Ніколаса найдорожчим придбанням в історії клубу.

Повідомляється, що Челсі оцінює Джексона у 65 мільйонів фунтів і не планує відпускати форварда за меншу суму.

Ніколя Джексон перейшов до Челсі влітку 2023 року з ВільярреалаЗа цей час сенегалець узяв участь у 81 поєдинку в усіх турнірах, відзначившись 30 забитими м'ячами та 12 результативними передачами. 