Англія

Хабі Алонсо підтвердив готовність українського вінгера зіграти у найближчому поєдинку.

Головний тренер Челсі Хабі Алонсо підтвердив, що Михайло Мудрик увійде до заявки команди на завтрашній матч проти Ювентуса.



Після завершення дискваліфікації українець повернувся до тренувального процесу та вже готовий знову виходити на поле.



Очікується, що поєдинок із туринським клубом може стати першим матчем Мудрика після повернення, якщо тренерський штаб вирішить випустити вінгера на поле. Для 25-річного українця це буде важливий етап у відновленні кар’єри після тривалої перерви.

До моменту свого відсторонення українець провів за лондонський клуб 73 офіційні матчі, у яких забив 10 голів та віддав 9 результативних передач.