Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

38-річний португалець влучив у ворота Ліхтенштейна.

Збірна Португалії у стартовому матчі відбірного циклу Євро-2024 обіграла Ліхтенштейн (4:0).

У цьому матчі оформленим дублем відзначився нападник Кріштіану Роналду, який забив з пенальті та зі штрафного.

Таким чином Роналду став першим в історії футболістом, який зміг забити 100 голів в офіційних матчах за національну команду.

Також зазначимо, що у цій грі Роналду встановив рекорд за кількістю матчів у складі збірної – 197.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Португалія — Ліхтенштейн.