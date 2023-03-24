38-річний португалець влучив у ворота Ліхтенштейна.
Кріштіану Роналду, Getty Images
24 березня 2023, 09:15
Збірна Португалії у стартовому матчі відбірного циклу Євро-2024 обіграла Ліхтенштейн (4:0).
У цьому матчі оформленим дублем відзначився нападник Кріштіану Роналду, який забив з пенальті та зі штрафного.
Таким чином Роналду став першим в історії футболістом, який зміг забити 100 голів в офіційних матчах за національну команду.
Також зазначимо, що у цій грі Роналду встановив рекорд за кількістю матчів у складі збірної – 197.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Португалія — Ліхтенштейн.