Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Українець розчарував в матчі з Англією.

Легенда Ліверпуля та збірної Англії Стівен Джеррард прокоментував гру Михайла Мудрика проти "Трьох Левів" на Вемблі (0:2) у матчі відбору до Євро-2024.

"З точки зору збірної України це була фантастична гра у виконанні Англії. Однак ви можете бути розчаровані, якщо ви є тренером Мудрика.

При всій повазі, але він все ще вивчає гру. Ти ж знаєш, що потрібно тримати Сака під праву ногу, не можна дозволити йому зайти під ліву, тому що це його чарівна паличка, він потрапив прямо в точку", – зазначив Джеррард.

Відео голів та огляд матчу між Англією та Україною можна дивитись на Football.ua. Дивіться також оцінки гравцям збірної України за матч з Англією від статистичних порталів. Та голосуйте за свого MVP поєдинку.