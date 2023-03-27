Колектив Дідьє Дешама виграв обидва матчі під час березневої міжнародної павзи та одноосібно очолив відбіркову групу.
Ірландія — Франція, Getty Images
27 березня 2023, 23:39
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ірландія — Франція 0:1
Гол: Павар, 50
Ірландія: Базуну — Коллінз, Еган, О’Ши (Браун, 78) — Коулман, Моламбі (Обафемі, 86), Каллен, Доерті (Макклін, 77) — Найт (Джонсон, 76), Огбене — Фергюсон (Айда, 65).
Франція: Меньян — Павар (Кунде, 81), Конате, Упамекано, Т. Ернандес — Грізманн, Камавінга, Рабьо (Чуамені, 81) — Коло Муані (Тюрам, 90+3), Жиру (Жиру, 65), Мбаппе.
Попередження: Айда, Еган — Павар