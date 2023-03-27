Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Франція у важкому матчі втримала перемогу над Ірландією

Колектив Дідьє Дешама виграв обидва матчі під час березневої міжнародної павзи та одноосібно очолив відбіркову групу.

Ірландія — Франція, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті. Ірландія — Франція 0:1

Гол: Павар, 50



Ірландія: Базуну — Коллінз, Еган, О’Ши (Браун, 78) — Коулман, Моламбі (Обафемі, 86), Каллен, Доерті (Макклін, 77) — Найт (Джонсон, 76), Огбене — Фергюсон (Айда, 65).



Франція: Меньян — Павар (Кунде, 81), Конате, Упамекано, Т. Ернандес — Грізманн, Камавінга, Рабьо (Чуамені, 81) — Коло Муані (Тюрам, 90+3), Жиру (Жиру, 65), Мбаппе.



Попередження: Айда, Еган — Павар