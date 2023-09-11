Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної Італії висловився про майбутній матч відбору на ЄВРО-2024 проти України.

У рамках шостого раунду відбору до фінальної частини ЄВРО-2024 збірна України в гостях зустрінеться з національної командою Італії, яка є головним конкурентом українців за другу сходинку в групі С.

Головний тренер "скуадри адзурри" Лучано Спаллетті поділився очікуваннями від цього протистояння.

"Ми перебуваємо в ситуації, з якою легко впоратися: ми маємо здобути перемогу в усіх матчах, що залишилися. Ми не можемо грати на нічию. Ми маємо отримувати задоволення від гри. Нам варто знайти рішення рівняння, де є задоволення та результат. Слід важко працювати. Ми жадаємо перемагати, демонструючи хороший футбол, чого нам не вдалося в Скоп’є проти Північної Македонії.

Збірна України? Вона — більш організована команда, ніж македонці. В українців є чітке уявлення про те, якими мають бути позиції при володінні м’ячем. Гадаю, вони намагатимуться побудувати свої дії на швидких контратаках. Просто подивіться на гол, який вони забили Англії. Ми маємо тримати м’яч, аби відчиняти вузькі дверцята в їхній обороні", — цитує слова Лучано Спаллетті офіційний сайт УАФ.

Матч між збірними України та Італії відбудеться 12 вересня та розпочнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за цією грою у нашій текстовій онлайн-трансляції.