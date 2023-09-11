Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної України висловився про майбутній матч відбору на ЄВРО-2024 проти Італії.

У рамках шостого раунду відбору до фінальної частини ЄВРО-2024 збірна України в гостях зустрінеться з національної командою Італії, яка є головним конкурентом українців за другу сходинку в групі С.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров поділився очікуваннями від цього протистояння під час передматчевою пресконференції.

Про кадрову ситуацію в збірній України:

"Є невеликі пошкодження, але, наскільки я бачу, всі мають тренуватися сьогодні. Подивимося, як все пройде і вирішимо після тренування. Зараз у нас така ж ситуація: ми маємо 22 польові гравця та три воротаря. Треба буде робити вибір. До тренування немає серйозних пошкоджень, тільки мікротравми, які не дуже заважають футболістам".

Про те, чи може зіграти Андрій Ярмоленко проти Італії:

"Андрій тренується. Ви бачили — проти Англії він був на заміні. На жаль, він не має практики, оскільки відновлювався після травми. Зараз, останні три-чотири дні, він працює в загальній групі, тому, вважаю, його поява завтра цілком можлива".

Думка щодо збірної Італії:

"Так, останній матч із Північною Македонією вони зіграли внічию. Я дивився цей матч — це була важка гра, тому що поле було у дуже поганому стані. Але я бачив інтенсивність, я бачив, за рахунок чого італійці намагалися перемогти. Так, мене дивує та інтенсивність, яку показала збірна Італії у цій грі. Я впевнений, що завтра інтенсивність буде не меншою, і ми повинні бути готовими до цього".

"Я знаю, як буде грати збірна Італії. Італійці розуміють, що це дуже важлива гра для них. Але це важливий матч і для нас. Я завжди кажу своїм гравцям перед грою: ми маємо поважати суперника, але повинні зосереджуватися на своїй грі. Якщо в нас цього не вийде зробити, то буде дуже важко".

"Україна жодного разу не перемагала Італію? Дивіться, збірна Італії — це топкоманда, тому ми її й не перемагали. Ви бачили, що ми здобули з Англією одне очко, але це було дуже складно. Така ж гра на нас очікує й завтра. Повторюся, що потрібно сподіватися тільки на себе і тут, на Сан-Сіро".

"Не розумію, чому ви кажете, що Італія переживає зараз кризу. Це дуже сильний суперник, до якого ми маємо ставитися дуже серйозно. У нас зараз в країні війна, тому ми маємо гідно представляти Україну тут, як це зробили проти Англії. У нас є план на завтрашню гру, ми поважаємо італійців, але ми повинні показати український характер, характер тих українців, які зараз борються за нашу незалежність.

Про Андрія Шевченка:

"Андрій не тільки підтримує нас, він підтримує всю Україну. Те, що він робить зараз, це є дуже важливим для України. Він є амбасадором United24 та робить дуже велику справу. Для мене велика честь побачити його тут. Те, як він грав у Італії, — це дійсно приклад великого українця. Ми зараз всі живемо заради ЗСУ. Все, що ми робимо, — це для них. Я бачу гравців, коли вони виходять на гру. Вони розуміють, для кого і для чого ми граємо. Проти Англії вони дуже гарно представили країну".

Про Лучано Спаллетті:

"Я бачив багато ігор Спаллетті. Від проробив дуже хорошу роботу в Наполі, вигравши Скудетто. Я дуже поважаю цього тренера. Будь-якому фахівцю потрібен час, але навіть по першій грі я бачив зміни, які він зробив. Додалася інтенсивність, гравці розуміють, що вони роблять на полі. Це вже команда. Буде складна гра, але ми повинні бути до цього готовими".

Матч між збірними України та Італії відбудеться 12 вересня та розпочнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за цією грою у нашій текстовій онлайн-трансляції.