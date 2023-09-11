Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український захисник висловився про майбутній матч відбору на ЄВРО-2024 проти Італії.

У рамках шостого раунду відбору до фінальної частини ЄВРО-2024 збірна України в гостях зустрінеться з національної командою Італії, яка є головним конкурентом українців за другу сходинку в групі С.

Центральний захисник "синьо-жовтих" Ілля Забарний поділився враженнями від майбутнього матчу з італійцями.

"Ми знаємо, що італійцям дуже потрібна перемога. Але нам вона потрібна також. Будемо віддаватися максимально, грати для своєї країни, боротися за будь-який шанс. Подивимося, що буде".

"Проти Англії був добрий матч, ми зробили хорошу справу, викладалися максимально. Настрій гарний після поєдинку, готуємося до Італії. З приводу фанатів Борнмута, то вони привітали мене, побажали успіхів, сказали, що чекають ще перемог".

"Усі гравці Борнмута побажали успіхів. Звісно, говорили, що шансів немає, але просто побажали успіхів. Щодо виступів в Англії, то були важкі матчі, хороші суперники. Дуже добре, що я почав грати, набирати свої кондиції, упевненість. Це плюс для збірної. Я думаю, всі, хто грав в Англії, розуміють, що там за рівень, яка інтенсивність у всіх сенсах. Тому хотілось би бачити більше наших гравців, які представляють країну за кордоном".

"Хочу подякувати всім уболівальникам, які прийшли на гру з Англією. Атмосфера була неймовірною. Це дуже емоційний момент, коли бачиш увесь стадіон в українських прапорах. Усі знають, який зараз час, важливо, аби підтримували кожного українця. Звісно, будемо чекати на вболівальників, бо це наше серце, ми граємо для нашої України", — сказав Ілля Забарний під час передматчевої пресконференції.

Матч між збірними України та Італії відбудеться 12 вересня та розпочнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за цією грою у нашій текстовій онлайн-трансляції.