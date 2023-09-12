Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Португальський вінгер поділився своїми думками після гри з Люксембургом.

Вінгер збірної Португалії Діогу Жота прокоментував перемогу своєї команди над Люксембургом (9:0) у відборі Євро-2024, що стало найбільшою перемогою португальців в історії.

"Команда продемонструвала відмінну самовіддачу як у нападі, так і у захисті. Ми були винагороджені великою кількістю голів та ще одним сухим матчем. Ми забили дев'ять разів, могли забити й більше. Це змушує нас вірити, що ми робимо правильно.

Ми завжди намагалися зробити все можливе. Ми знаходимося на початку нової ери, засвоюємо ідеї тренера. Ми були дуже близькі до досконалості. Можливо, ми встановили орієнтир на майбутнє, щоб продовжувати розвиватися", — наводить слова Жоти офіційний сайт УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Португалія – Люксембург.