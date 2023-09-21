Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Контракт між сторонами розраховано до 2026 року.

Федерація футболу Туреччини на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Вінченцо Монтелла.

Деталі угоди з 49-річним італійцем не розголошуються, але, за інформацією ЗМІ, контракт розрахований до кінця 2026 року. Фінансова частина угоди невідома.

Нагадаємо, після минулої міжнародної паузи Туреччина звільнила головного тренера Штефана Кунца, яка під його керівництвом розташувалася на другому місці у відбірковій групі Євро-2024.

У своєму останньому матчі під керівництвом Кунца турки поступилися Японії (2:4) у товариській зустрічі.

Останнім місцем роботи Монтелли була турецька Адана Демірспор, а до цього він працював з Ромою, Катанією, Фіорентиною, Сампдорією, Міланом та Севільєю.