Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник збірної України ще раз поділився думками щодо гри з македонцями.

Півзахисник збірної України Георгій Судаков прокоментував вчорашній матч проти Північної Македонії у рамках відбору до Євро-2024, передає офіційний сайт УАФ.

Україна — Північна Македонія 2:0 Відео голів та огляд матчу 14.10.2023

Саме Судаков відкрив рахунок у грі з македонцями. Гравець відзначив асист Олександра Зінченка.

"Сашко Зінченко віддав мені неймовірну передачу, а я пробив, і м'яч залетів у ворота. Із рикошетом. У другому ж таймі, якщо чесно, я пробив і впав, але побачив, що воротар таки потягнув. Чи класний сейв? Хочу ще раз переглянути цей момент на відео", — поділився півзахисник.

Він додав, що у збірній України очікували, що поєдинок буде непростим, так як суперник вже показав свій клас у Скоп'є у червні.

"У македонців дуже хороша атака, класні футболісти, які добре грають один в один. Але ми створили достатньо моментів і могли забити більше. Трохи забракло реалізації, але найголовніше, що є перемога й три очки", — підкреслив Судаков.

Півзахисник донецького Шахтаря також подякував вболівальникам за підтримку на Epet Arena у Празі.

"Мені байдуже, із ким грати. Просто коли виступаєш за національну збірну, то проти тебе не буде грати якась слабка команда. Зараз усі на рівні. Тобто немає різниці — проти Англії чи проти Північної Македонії. Із такою підтримкою глядачів ти не можеш зупинитися ані на секунду. Ми її відчували і до матчу, і під час нього. Неймовірна атмосфера! Дуже хочеться подякувати всім уболівальникам. І тим, хто прийшов на стадіон, і тим, хто дивився цей поєдинок по телевізору й насолоджувався грою. Зараз нам важливо швидко відновитися, адже за два дні вже наступний матч, із Мальтою", — сказав гравець збірної України.

Нагадаємо, виїзний матч проти Мальти відбудеться 17 жовтня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 21:45 за київським часом. Слідкувати за грою Ви зможете у нашій текстовій онлайн-трансляції.