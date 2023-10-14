Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

До вашої уваги оцінки гравців від статистичних порталів за підсумками матчу відбору на ЄВРО-2024.

У рамках сьомого туру відбору на ЄВРО-2024 національна збірна України здобула впевнену перемогу над Північною Македонією з рахунком 2:0.

У першому таймі після рикошету рахунок відкрив центральний півзахисник Георгій Судаков, для якого цей гол став дебютним за головну команду країни, а крапку в цьому протистоянні поставив Олександр Караваєв у компенсований до другого тайму час неймовірним ударом.

Статистичні портали одноголосно назвали 21-річного Судакова найкращим гравцем цього протистояння. WhoScored оцінив гру таланта донецького Шахтаря в 8.2 бали, Sofascore — у 8.1, Flashscore — у 8.2, а FotMob - у 8.3.

ОЦІНКИ ВІД WHOSCORED:

ОЦІНКИ ВІД SOFASCORE:

ОЦІНКИ ВІД FLASHSCORE:

ОЦІНКИ ВІД FOTMOB:

Раніше повідомлялося, що Георгій Судаков потрапив до списку інтересів чотирьох клубів АПЛ та двох команд чемпіонату Португалії.

Свій наступний матч у відборі на ЄВРО-2024 збірна України проведе в гостях проти Мальти. Цей поєдинок відбудеться 17 жовтня о 21:45.