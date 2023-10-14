До вашої уваги оцінки гравців від статистичних порталів за підсумками матчу відбору на ЄВРО-2024.
Фото: Getty Images
14 жовтня 2023, 18:25
У рамках сьомого туру відбору на ЄВРО-2024 національна збірна України здобула впевнену перемогу над Північною Македонією з рахунком 2:0.
У першому таймі після рикошету рахунок відкрив центральний півзахисник Георгій Судаков, для якого цей гол став дебютним за головну команду країни, а крапку в цьому протистоянні поставив Олександр Караваєв у компенсований до другого тайму час неймовірним ударом.
Статистичні портали одноголосно назвали 21-річного Судакова найкращим гравцем цього протистояння. WhoScored оцінив гру таланта донецького Шахтаря в 8.2 бали, Sofascore — у 8.1, Flashscore — у 8.2, а FotMob - у 8.3.
ОЦІНКИ ВІД WHOSCORED:
ОЦІНКИ ВІД SOFASCORE:
ОЦІНКИ ВІД FLASHSCORE:
ОЦІНКИ ВІД FOTMOB:
Раніше повідомлялося, що Георгій Судаков потрапив до списку інтересів чотирьох клубів АПЛ та двох команд чемпіонату Португалії.
Свій наступний матч у відборі на ЄВРО-2024 збірна України проведе в гостях проти Мальти. Цей поєдинок відбудеться 17 жовтня о 21:45.