Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Рикошет допоміг 21-річному хавбеку забити у ворота Північної Македонії у відборі на ЄВРО-2024.

У рамках відбору на ЄВРО-2024 національна збірна України зустрілася в номінально домашньому матчі з Північною Македонією.

Рахунок у цьому протистоянні було відкрито на 30-ій хвилині зустрічі, а автором гола став молодий центральний півзахисник Георгій Судаков, якому після дальнього удару допоміг вразити ворота рикошет від суперника.

Для 21-річного українця цей м'яч став дебютним за головну команду країни — для цього йому знадобилося провести десять поєдинків.

ВІДЕО ДЕБЮТНОГО ГОЛА ГЕОРГІЯ СУДАКОВА ЗА ЗБІРНУ УКРАЇНИ:

Раніше повідомлялося, що Георгій Судаков потрапив до списку інтересів чотирьох клубів АПЛ та двох команд чемпіонату Португалії.