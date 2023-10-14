Рикошет допоміг 21-річному хавбеку забити у ворота Північної Македонії у відборі на ЄВРО-2024.
Георгій Судаков, УАФ
14 жовтня 2023, 16:45
У рамках відбору на ЄВРО-2024 національна збірна України зустрілася в номінально домашньому матчі з Північною Македонією.
Рахунок у цьому протистоянні було відкрито на 30-ій хвилині зустрічі, а автором гола став молодий центральний півзахисник Георгій Судаков, якому після дальнього удару допоміг вразити ворота рикошет від суперника.
Для 21-річного українця цей м'яч став дебютним за головну команду країни — для цього йому знадобилося провести десять поєдинків.
ВІДЕО ДЕБЮТНОГО ГОЛА ГЕОРГІЯ СУДАКОВА ЗА ЗБІРНУ УКРАЇНИ:
Раніше повідомлялося, що Георгій Судаков потрапив до списку інтересів чотирьох клубів АПЛ та двох команд чемпіонату Португалії.