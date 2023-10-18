Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Італійський хавбек поділився своїми думками після гри з Англією.

Півзахисник збірної Італії Ніколо Барелла прокоментував поразку своєї команди у матчі відбору Євро-2024 проти Англії (1:3).

"У першому таймі нам слід було краще використовувати ті моменти, які у нас були. Якщо припускатися таких помилок, які ми зробили, і втрачати м'яч, навіть найкращі команди будуть покарані голами. Це розчаровує, тому що у нас були можливості і шанси досягти більшого.

Звичайно, коли приходить новий тренер, потрібен час, тому що він привносить нові ідеї та все змінюється, але ми граємо на найвищому рівні, і у нас не так багато часу, щоб пристосуватися.

Зараз нам потрібно потрапити на Євро, тож нам потрібні перемоги. Це найголовніше, а не намагатися добре зіграти. Щоб потрапити на Євро, Італія має стати Італією. Нам потрібно перемагати та використовувати свої шанси краще, ніж зараз. Якщо зробимо це, у нас все буде гаразд", — наводить слова Барелли офіційний сайт УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Англія – Італія.