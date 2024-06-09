Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Розповідаємо про виступи "синьо-жовтих" на чемпіонатах Європи.

На YouTube-каналі Football.ua вийшло нове відео. Цього разу, напередодні Євро-2024, згадуємо, як збірна України грала на попередніх континентальних турнірах.

Зазначимо, що для "синьо-жовтих" це буде четверта поспіль участь у чемпіонаті Європи. Перша з них була домашньою — у 2012 році Україна приймала турнір разом із Польщею.

Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:

▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (21 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).