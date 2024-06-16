Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда налаштовується на старт на Євро.

Захисник національної збірної України Ілля Забарний висловився напередодні матчу проти команди Румунії на Євро-2024.

"Це мій другий чемпіонат Європи, велика честь — представляти Україну. Я відчуваю неймовірну відповідальність, але я не переживаю за свою гру.

На мій погляд, у Румунії хороші атакувальні гравці. Це хороша, захоплива команда, але я думаю, що ми готові до неї.

Для нас це буде дуже емоційний момент. Коли бачиш українські прапори на стадіоні й розумієш, що відбувається вдома, це важко передати словами. Кожен день важкий. Перед початком матчу буде емоційний момент, але нам потрібно зберігати холоднокровність і викластися на сто відсотків", — сказав Ілля Забарний.

Календар матчів збірної України на груповому етапі чемпіонату Європи в Німеччині:

Євро-2024. Представлення України та її суперників по групі Е​

▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (21 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).