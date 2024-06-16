Команда налаштовується на старт на Євро.
Ілля Забарний, УАФ
16 червня 2024, 19:07
Захисник національної збірної України Ілля Забарний висловився напередодні матчу проти команди Румунії на Євро-2024.
"Це мій другий чемпіонат Європи, велика честь — представляти Україну. Я відчуваю неймовірну відповідальність, але я не переживаю за свою гру.
На мій погляд, у Румунії хороші атакувальні гравці. Це хороша, захоплива команда, але я думаю, що ми готові до неї.
Для нас це буде дуже емоційний момент. Коли бачиш українські прапори на стадіоні й розумієш, що відбувається вдома, це важко передати словами. Кожен день важкий. Перед початком матчу буде емоційний момент, але нам потрібно зберігати холоднокровність і викластися на сто відсотків", — сказав Ілля Забарний.
Календар матчів збірної України на груповому етапі чемпіонату Європи в Німеччині:
Євро-2024. Представлення України та її суперників по групі Е
▪️ Румунія — Україна (17 червня);
▪️ Словаччина — Україна (21 червня);
▪️ Україна — Бельгія (26 червня).