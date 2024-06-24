Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Голкіпер Швейцарії прокоментував нічию проти Німеччини.

Збірна Швейцарії в заключному турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 зіграла внічию проти Німеччини.

Швейцарія — Німеччина 1:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри воротар "наті" Янн Зоммер прокоментував виступ власної команди.

"Ми провели сьогодні хороший матч, тому зараз у команди хороший настрій, незважаючи на підсумковий результат.

Ми вийшли на поле, аби зіграти проти дуже сильного суперника й нам багато чого вдалось.

Італія в 1/8 фіналу? Не знаю, добре це чи ні? Якщо це дійсно буде Італія, ми підготуємось до неї якнайкраще. Тож було б непогано. Я знаю багатьох гравців, тож буде весело", — заявив швейцарський виконавець.

Збірна Швейцарії за груповий етап здобула п’ять залікових балів, тому фінішувала другою в групі A.