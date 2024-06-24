Голкіпер Швейцарії прокоментував нічию проти Німеччини.
Янн Зоммер, Getty Images
24 червня 2024, 10:38
Збірна Швейцарії в заключному турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 зіграла внічию проти Німеччини.
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Після завершення гри воротар "наті" Янн Зоммер прокоментував виступ власної команди.
"Ми провели сьогодні хороший матч, тому зараз у команди хороший настрій, незважаючи на підсумковий результат.
Ми вийшли на поле, аби зіграти проти дуже сильного суперника й нам багато чого вдалось.
Італія в 1/8 фіналу? Не знаю, добре це чи ні? Якщо це дійсно буде Італія, ми підготуємось до неї якнайкраще. Тож було б непогано. Я знаю багатьох гравців, тож буде весело", — заявив швейцарський виконавець.
Збірна Швейцарії за груповий етап здобула п’ять залікових балів, тому фінішувала другою в групі A.