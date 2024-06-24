Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Математичний аналіз статистичного порталу Opta не на користь команди Сергія Реброва.

Аналітичний статистичний портал Opta Analyst опублікував результати передматчевих 10 тисяч симуляцій свого суперкомп'ютера, щоб оцінити математичні шанси подальшу долю команд групи E на Євро-2024.

Одним із чотирьох представників цього квартету є збірна України, яка в вирішальному третьому турі зіграє проти збірної Бельгії.

Так, за даними Opta, Бельгія перемогла в цій вирішальній зустрічі у 54,3% з 10 тисяч передматчевих симуляцій. Україна здобула перемогу лише в 22,2%. Нічия зафіксована у 23,4% (0,01% — непередбачені події).

Щодо шансів вийти до плей-оф Євро-2024, то в Україна має продовжити участь з ймовірністю 60,8%. Утім, це найменше серед усіх команд групи: Румунія — 83,6%, Бельгія — 82,6%, Словаччина — 67,7%.

Поточні шанси збірної України досягти тих чи інших результатів на Євро-2024 за версією Opta виглядають наступним чином:

Матч Україна — Бельгія відбудеться в середу, 26 червня, о 19:00 за київським часом.

Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:

▪️ Румунія — Україна 3:0 (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна 1:2 (21 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).