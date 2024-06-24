Математичний аналіз статистичного порталу Opta не на користь команди Сергія Реброва.
Гравці збірної України, GETTY IMAGES
24 червня 2024, 20:50
Аналітичний статистичний портал Opta Analyst опублікував результати передматчевих 10 тисяч симуляцій свого суперкомп'ютера, щоб оцінити математичні шанси подальшу долю команд групи E на Євро-2024.
Одним із чотирьох представників цього квартету є збірна України, яка в вирішальному третьому турі зіграє проти збірної Бельгії.
Так, за даними Opta, Бельгія перемогла в цій вирішальній зустрічі у 54,3% з 10 тисяч передматчевих симуляцій. Україна здобула перемогу лише в 22,2%. Нічия зафіксована у 23,4% (0,01% — непередбачені події).
Щодо шансів вийти до плей-оф Євро-2024, то в Україна має продовжити участь з ймовірністю 60,8%. Утім, це найменше серед усіх команд групи: Румунія — 83,6%, Бельгія — 82,6%, Словаччина — 67,7%.
Поточні шанси збірної України досягти тих чи інших результатів на Євро-2024 за версією Opta виглядають наступним чином:
Матч Україна — Бельгія відбудеться в середу, 26 червня, о 19:00 за київським часом.
Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:
▪️ Румунія — Україна 3:0 (17 червня);
▪️ Словаччина — Україна 1:2 (21 червня);
▪️ Україна — Бельгія (26 червня).