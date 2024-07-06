Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник португальської збірної поділився своїми думками після вильоту з Євро-2024.

Головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес прокоментував поразку та виліт своєї команди з 1/4 фіналу Євро-2024 проти Франції.

"Ми добре грали та створили багато моментів. Я пишаюся гравцями, вони виявили чудовий характер. Ми більше володіли м'ячем та продемонстрували багато індивідуальності. Ми заслужили перемогу, і це сумний момент, але гравці повинні бути дуже горді собою.

Індивідуальний талант цієї команди видно всім. Вони продемонстрували велику згуртованість і знали, як терпіти з бажанням перемогти. Ми програли, але програли з гордістю, завжди віддаючи всі сили щохвилини, в португальському стилі. Ми не зупинимося на цьому. У майбутньому ми віддамо все", — наводить слова Мартінеса прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Португалія – Франція.