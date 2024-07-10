Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Футболіст дебютував за збірну Німеччини у березні 2010 року.

Чемпіонат Європи-2024 став останнім великим турніром для півзахисника Томаса Мюллера у футболці збірної Німеччини. Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк із посиланням на Bild.

За інформацією джерела, 34-річний німець вирішив закінчити міжнародну кар'єру, яка розпочалася у березні 2010 року.

На рахунку Мюллера 131 матч, 45 забитих м'ячів та 41 асист. Разом із збірною він став чемпіоном світу у 2014 році.