Футболіст дебютував за збірну Німеччини у березні 2010 року.
Томас Мюллер, Getty Images
10 липня 2024, 19:23
Чемпіонат Європи-2024 став останнім великим турніром для півзахисника Томаса Мюллера у футболці збірної Німеччини. Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк із посиланням на Bild.
За інформацією джерела, 34-річний німець вирішив закінчити міжнародну кар'єру, яка розпочалася у березні 2010 року.
На рахунку Мюллера 131 матч, 45 забитих м'ячів та 41 асист. Разом із збірною він став чемпіоном світу у 2014 році.