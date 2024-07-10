Чемпіонат Європи-2024 став останнім великим турніром для півзахисника Томаса Мюллера у футболці збірної Німеччини. Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк із посиланням на Bild.
За інформацією джерела, 34-річний німець вирішив закінчити міжнародну кар'єру, яка розпочалася у березні 2010 року.
Його останнім матчем став чвертьфінал домашнього Євро-2024 проти Іспанії (1:2).
На рахунку Мюллера 131 матч, 45 забитих м'ячів та 41 асист. Разом із збірною він став чемпіоном світу у 2014 році.
Раніше повідомлялося, що Мюллер увійшов до топ-3 гравців, які відіграли найбільшу кількістю матчів за збірну Німеччини.