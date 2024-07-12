Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Іспанець пояснив, як його команда спробує здолати англійців.

Півзахисник збірної Іспанії Родрі прокоментував майбутній фінал Євро проти Англії.

"Я їх добре знаю, чудово знайомий із культурою англійського футболу. У них дуже талановита команда, різнобічні гравці, які справляються з усіма аспектами гри. Вони добре захищаються, можуть атакувати, мають хороші стандартні положення.

Прийдеться попрацювати над тим, як їм нашкодити. У нас є наша зброя та впевненість у тому, що ми зможемо їх перемогти.

Ми не провели жодного матчу однаково. Одна з найкращих речей, яку ми робимо, – адаптуємось до суперників, – заявив Родрі.

Нагадаємо, фінал Євро відбудеться у найближчу неділю, початок о 22:00.