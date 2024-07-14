Експерт вважає, що команда грамотно розподілила сили на турнірі.
ГАРІ ЛІНЕКЕР, GETTYIMAGES
14 липня 2024, 21:50
Ексгравець збірної Англії та Барселони Гарі Лінекер висловився про команду "Трьох Левів" напередодні фіналу Євро проти Іспанії.
"Потрапити у фінал – вже визначне досягнення.
Англія нагадує мені мадридський Реал за перемогами на останніх хвилинах, хай то гол Джуда Беллінгема проти Словаччини, перемога в серії пенальті проти Швейцарії або пенальті проти Нідерландів.
Англія додала в останніх двох матчах, і це краще, ніж добре почати і потім згаснути.
Побачив колектив, згуртованість та чарівні моменти. Таке часто буває", – сказав Лінекер.
Початок матчу о 22:00. Слідкуйте за матчем в онлайн-трансляції на Football.ua.