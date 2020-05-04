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Читатель Football.ua Глеб Скрипченко рассказывает о футбольном пути и трагической судьбе Георги Аспарухова.

История практически каждой страны имеет свой пантеон футбольных богов. И если у передовых держав спорта номер один этот пантеон по своему количеству (и качеству!) близок к древнегреческому и древнеримскому, то у болгар, как и у всех народов Южной и Восточной Европы, этот список выглядит куда более скудно. Но болгары однозначно имеют того, кто этот пантеон по праву возглавляет.

Он – человек, которым после матчей Бенфика — Левски восхищался сам великий Эйсебио. Его пытались урвать та же Бенфика и Милан. Он вытащил свою сборную на английский мундиаль и уже в 22 года занял 8-е место в борьбе за Золотой мяч. В 1999 году болельщиками, футбольными экспертами и знаменитостями он был признан лучшим футболистом Болгарии XX века, опередив в этом голосовании лишь недавно зажигавшего в Барселоне Христо Стоичкова.

Он скончался в 28 лет и собрал на свои похороны 550 тысяч человек, съехавшихся со всех уголков Болгарии, а известие о его смерти вызвало слёзы даже у великого Сандро Маццолы. Его имя носит стадион Левски. Он – Георги Аспарухов, по прозвищу Гунди. И 4 мая ему бы исполнилось 77…

Будущий бомбардир родился в 1943-м году, на самом закате существования Третьего Болгарского Царства. Вернее даже не закате, а в период трансформации в социалистическую Народную Республику Болгария, завершившийся в 1946-м году. Родился и вырос он в районе Софии, который был плоть от плоти синим. С детства он воспитывался в сугубо спортивной атмосфере, успев перепробовать и волейбол, и гимнастику. Но отец мальчика был категоричен – только футбол!

Аспарух Рангелов привёл 7-летнего Георги в академию Левски, где тренер Коце Георгиев сразу оценил талант маленького дарования и сказал отцу: "Не вижу, чему мы можем научить твоего сына. Он родился футболистом". С того дня и до самой, пусть и ранней, смерти, жизнь Георги была связана исключительно с этим клубом, с вынужденным перерывом на 2 года в пловдивском Ботеве, о котором мы ещё вспомним. Уже через 10 лет после своего первого прихода в академию синих, 17-летний Гунди дебютировал в составе основной команды.

В те юные годы он выходил на поле на позиции центрального защитника, что сейчас кажется удивительным. Однако очень быстро тренеры и болгарской молодёжки, и Левски, увидели в нём задатки блестящего нападающего. До своего ухода в Ботев, Георги провёл за родной клуб 24 матча, в которых забил 7 мячей. Кстати говоря, первый раз он отметился результативным ударом именно в матче с "канарейками", поразив их ворота 28 сентября 1960 года, через 6 дней после своего дебюта, состоявшегося в игре со столичным Локомотивом 22 сентября.

Но болгарские законы тех времён были суровы (напомним, страна после войны примкнула к социалистическому лагерю) – в армии должны были служить все, и футболисты не становились исключением. В 1961 году, году своего 18-летия, молодой Аспарухов был отправлен служить в пловдивский Ботев. Собственно, куда ж ещё, когда альтернативой тому был заклятый враг его родной команды, соседи по столице из ЦСКА? Этот вариант Георги даже не рассматривал. А в городе, расположенном на юге Болгарии, он провёл 2 с половиной сезона. Ботев в те годы был командой, которая в болгарском футболе была на достаточно хороших счетах.

В своём первом же сезоне за клуб Гунди с командой выиграл Кубок страны. В финале, проходившем в Софии на стадионе Васил Левски 12 августа 1962 года, был обыгран Дунав из города Русе со счётом 3:0. Как ни странно, Георги в том матче голов не забивал, но сумел уже в 19 лет добыть свой первый трофей во взрослом футболе. А в следующем сезоне команда, и Гунди в её составе, дебютировала в еврокубках. После побед над румынской Стуяуа (поражение 2:3 в гостях, дубль Аспарухова; победа 5:1 дома, хет-трик Аспарухова) и ирландским Шемрок Роверс (4:0 в гостях, 1 гол Аспарухова; 1:0 дома, Аспарухов не забивал) команда дошла до 1/4 финала, где проиграла мадридскому Атлетико (1:1 дома, Аспарухов не забивал; 0:4 на выезде). Всего в составе "жёлто-чёрных" Георги провёл 58 игр и забил 32 гола.

Особой строчкой (и даже больше, намного больше!) в карьере Гунди стоит отметить его игру в составе национальной сборной Болгарии. "Трёхцветные" в те годы были на значительно более высоких счетах в мировом футболе, чем сейчас. В их составе Аспарухов принял участие сразу в трёх чемпионатах мира – в 1962-м в Чили, в 1966-м в Англии и в 1970-м в Мексике. На всех трёх турнирах команда не выходила даже из группы, хотя сейчас болгарам и само попадание на мундиаль было бы за счастье…

Единственный свой гол на мировых первенствах Георги забил в 1966-ом году в ворота венгров в последнем туре группового этапа. К слову, тот матч болгары проиграли со счётом 1:3. Но и за само попадание на английский мундиаль они должны быть благодарны именно Гунди, который 29 декабря 1965 года сделал всему народу новогодний подарок, оформив дубль в решающей игре с бельгийцами. Всего в футболке главной команды страны Георги провел полсотни матчей, в которых поразил ворота соперников 19 раз.

После вынужденного, но достаточно успешного вояжа в Пловдив, Гунди вернулся в главный клуб своей жизни – софийский Левски. В этот раз уже в качестве железобетонного игрока основы. Трижды – в 1965-м, 1968-м и 1970-м, Аспарухов в составе "народной" команды выигрывал чемпионат страны. Столько же раз и Кубок страны – в 1968-м, 1970-м и 1971-м. Правда, третий раз трофей ему был вручён уже посмертно… В сезоне-1964/1965 Гунди стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 27 голов в 29 матчах.

1965-й год стал, пожалуй, самым феерическим в карьере Георги – первое в жизни чемпионство, звания лучшего бомбардира чемпионата, футболиста года и спортсмена года в Болгарии, а в завершение, под новогоднюю ёлочку, тот самый дубль за сборную в ворота бельгийцев, который вывел болгар на английский мундиаль. Всё это и позволило ему занять в том году восьмую строчку в списке претендентов на Золотой мяч, обогнав Дениса Лоу, Ференца Пушкаша и Франца Беккенбауэра.

К слову, нельзя не отметить, что определённое время карьеры Гунди Левски тренировал чехословацкий специалист Рудольф Вытачил, который на протяжении двух лет работал главным тренером и в сборной Болгарии (как раз во время мундиаля 1966-го года и предшествующего к нему отбора).

В том же 1965-ом Аспарухов провёл и свои знаменитые игры против Бенфики. 10 ноября в столице Болгарии команды сыграли 2:2, и Аспарухов отметился одним голом, а 8 декабря в столице Португалии "синие" проиграли со счётом 2:3, а Гунди в той игре открыл и закрыл счёт в матче, оформив в игре дубль. До прохода в 1/4 финала Кубка европейских чемпионов болгарам тогда не хватило буквально одного гола…

После этих матчей, как уже говорилось, восхищение игрой Георги выразил сам Эйсебио, сказав: "Никто не забивал нам дважды в Лиссабоне. Аспарухов был первым". После тех встреч "орлы" прилагали максимум усилий для того, чтобы приобрести болгарского гения, однако в Португалию, где у власти до сих пор находился Салазар, его не отпустила болгарская коммунистическая власть, а предложение в размере 500 тысяч долларов от Милана отверг сам Георги, сказав свою знаменитую цитату: "Есть такая страна – Болгария, а в ней есть команда Левски. Вы могли никогда не слышать о ней, но я родился в этом клубе, в нём и умру". Никто не знает, произнёс Гунди эти слова искренне, или под давлением сверху, но, как говорится, звучит довольно сильно, преданно и патриотично. И что самое главное и неприятное в этой всей ситуации – пророчески…

Феноменальные успехи 1965 года Георги уже не повторял, но продолжал играть на высоком уровне, раз за разом поражая ворота соперников Левски. Всего в синей футболке он провёл 238 игр и забил 153 мяча. Последним сезоном в жизни великого Гунди был розыгрыш-1970/1971. 13 июня 1971-го года он забил последний в своей жизни гол, отметившись в воротах команды Этыр из города Велико-Тырново. А свой последний матч, за 2 дня до смерти, он провёл против софийского ЦСКА 28 июня, в последнем туре чемпионата.

Эти матчи именуются как "Вечное дерби" и являются самыми принципиальными в болгарском футболе. В той игре, которая для Левски уже не имела особой турнирной мотивации, но, как и принято в дерби, имела особый накал страстей, "синие" вели со счётом 1:0, и на последних минутах под Гунди прыгнул армеец Пламен Янков. Георги решил отомстить и ударил соперника, хотя обычно на провокации не отвечал. Арбитр удалил обоих, а дисциплинарный комитет на следующий день дал Янкову и Аспарухову по трёхматчевой дисквалификации.

А уже 30 июня Аспарухов дал себе дисквалификацию сам – пожизненную… Взяв с собой в компанию партнёра по Левски Николая Коткова (имевшего в команде вытекающее из своей фамилии прозвище Кот), он сел в свой бежевый Alfa Romeo и отправился с ним в горный городок Враца. По пути из столицы, в Витине, игроки подхватили одного местного мужчину, который попросил их подвезти до Врацы.

Во время движения по горному серпантину перед машиной футболистов резко затормозил бензовоз, и в результате аварии обе машины сгорели. Футболисты и их случайный пассажир, как и водитель бензовоза, погибли. Болгарская коммунистическая власть долго не сообщала об этом народу, боясь большого скопления людей. Помогал это скрыть и тот факт, что в этот же день в космическом корабле Союз-11 погибли три советских космонавта, и все первые полосы болгарских газет были заполнены новостями именно об этом. Но скрыть гибель идола, иконы, а для некоторых и человека, являющегося просто-таки смыслом их жизни, было невозможно.

Попрощаться с Аспаруховым пришло 550 тысяч человек. В 1990-м году, после того как коммунистическая власть в Болгарии закончила своё существование, его именем был назван стадион, на котором Левски проводит домашние матчи, и около арены ему был установлен памятник. В горах же, где произошла та злосчастная трагедия, прямо в городке Враца монумент Аспарухову и Коткову установили местные жители близлежащих регионов. Сделали это недавно, в 2017 году, к 46-ой годовщине случившегося.

Аспарухов для болгарского народа, а в особенности для болельщиков "народной" команды – это намного больше, чем просто футболист. Он родился в Левски. И в нём он и умер.

Честит рожден ден, Гунди!

Глеб Скрипченко, читатель Football.ua

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