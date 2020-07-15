Фан-сектор

В рамках проекта Фан-сектор Глеб Скрипченко рассказывает о Энрике Гуайте.

Карьера этого футболиста относится к разряду уникальных. Он очень быстро поднялся на вершины, и в уже в неполные 24 года стал одним из национальных героев Италии, принесших этой прекрасной стране победу на домашнем Мундиале. Также быстро он и сбежал из страны, в которой за 2 года стал полностью своим – уж очень он боялся отправиться с оружием в руках бродить по отнюдь не футбольным полям Эфиопии, хотя его это делать, собственно, никто и не заставлял. И как итог, вместо второго триумфа на мировом первенстве, он получил триумф на первенстве континентальном – в Латинской Америке. Правда, совсем не в роли игрока основы…



В нём интересно всё, включая дату рождения. Невозможно найти вразумительного источника, который бы точно указал, в какой именно июльский день 1910 года в пригороде Буэнос-Айроса Ногая появился на свет Энрике Гуайта – 11-й, или 15-й. Точно известно, что таки ровно 110 лет назад. И такая круглая дата – отличный повод вспомнить самые интересные страницы из биографии этого аргентино-итальянского форварда.



Гуайта – воспитанник Эстудиантеса из Ла-Платы. Дебютировал за клуб он довольно таки рано, в возрасте 17 лет. 12 апреля 1928 года Энрике отправил три мяча в ворота Индепендьенте в игре, закончившейся с обыденным для тех времён счётом 4:4. Однако, полноценным игроком основы подающий большие надежды левый крайний смог стать лишь в 1931-ом, и за 2 года стал настоящей звездой команды, забив суммарно 32 мяча за 62 игры на футбольном поле.



Несмотря на отсутствие трофеев, атака "крысоловов" тех лет навсегда вошла в историю клуба под именем "Los Profesores". Её составляли Мигель Анхель Лаури, Алехандро Скопельи, Альберто Сосайя, Мануэль Феррейра и, собственно, Энрике Гуайта.



1933-й год, эта пятёрка начала в полном составе, однако продержалась в нём недолго. Гуайта успел сыграть 3 игры, в которых отметился одним голом, как 27 апреля за ним из Италии причалил некий Никола Ломбардо (к слову, его полным тёзкой и однофамильцем является нынешний пресс-атташе Наполи) – посланник президента Ромы Ренато Сачердоти. Кроме Энрике, в Вечный город были отправлены ещё два блестящих "крысолова" — полузащитник Андрес Стагнаро и нападающий Алехандро Скопелли,один из знаменитой пятёрки "профессоров".







Болельщики Эстудиантеса громко протестовали против этого перехода, а Ломбардо за попытку увезти в Италию молодых аргентинских дарований, подвергался в Ла-Плате многочисленным угрозам в свой адрес с лёгкими намёками возвращаться в Италию наедине. Но это не подействовало, и трое лидеров полосатой команды, так и не выиграв на Родине ничего, сели на корабль и в сопровождении Ломбардо поплыли в сторону генуэзского порта, куда причалили 6 мая и сразу отправились в столицу новой страны. Конечно же они были очень рады – вместо 350 песо получать 1600 (в переводе на южноамериканскую валюту) ещё никто не отказывался!



И тут следует сказать пару слов о том, что из себя представляла Рома тех лет. Вопреки всем стереотипам, именно Рома, а не Лацио, была, по большому счёту, создана Бенито Муссолини. За 6 лет до прихода туда этого аргентинского трио, Рома была основана приказом фашистской партии путем слияния различных римских клубов и именно с целью противостояния северным грандам. Другое дело, что Дуче не был большим фанатом футбола, и поэтому за время его правления "волки" стали чемпионами лишь однажды – и то, на закате его правления, в 1942-ом.

В то время как у Лацио во власти действительно был свой преданный фанат — фашистский генерал Джорджо Ваккаро, многолетний глава FIGC (Итальянской федерации футбола). Именно Ваккаро в 1927 году спас Лацио от слияния, под которое попали Роман, Альба-Аудаче и Фортитудо-Про Рома. Но никаких "трофейных бонусов" "орлам" Ваккаро не подарил и близко – он больше занимался сборной, и в победах Италии на чемпионатах мира 1934 и 1938 его заслуга огромна. К слову, о Мундиале 1934-ого года у нас речь ещё пойдёт.



А вот то, что Муссолини болел за Лацио — сказки. Такие же, как и "боление" Гитлера за Шальке — это вообще миф из мифов, основанный только на том, что Шальке в период правления национал-социалистов был наиболее успешным клубом страны. А так, ну какое отношение Гитлер, совершенно не интересующийся футболом, имел к Гельзенкирхену?! А касательно Дуче – то, как мы уже сказали, фанатом футбола он тоже не был, но вот появляться на играх частично и своего детища, мог.



Гуайта смог заиграть в Вечном городе с ходу. В первом сезоне в 32-х играх он отметился 14 раз – не сильно много по тем временам, но и не так уж мало. Естественно, он заинтересовал Витторио Поццо – главного тренера итальянской сборной.





В то время привлечение иностранцев в сборные являлось нормальным явлением. 11 февраля 1934 года Энрике дебютировал за "Скуадру Адзурру" в туринском товарищеском матче против легендарной австрийской "Вундертим" и отметился дублем. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу итальянцев, а австрийцы затем стали единственной командой, которой Гуайта смог забить и на домашнем Мундиале.



Гуайта, собственно, и вышел на поле первый раз за турнир именно в полуфинале против австрийцев. Ни в разгроме сборной США 7:1, ни в обоих матчах против сборной Испании (основном, который закончился 1:1, и переигровке, выигранной итальянцами 1:0), аргентинец участия не принимал. А против сборной Австрии появился – и на 19 минуте забил один единственный мяч в игре, ставший победным.

Вышел также и в победном финале против Чехословакии, который закончился со счётом 2:1 без гола аргентинца. Как мы можем увидеть, за исключением первого матча со Штатами, итальянцы и тогда побеждали во всех матчах с очень осторожным счётом, особенно как для тех времён. Но главным ведь был результат, который Италия дала. При всём отношении Муссолини к футболу, эта победа на домашнем чемпионате для него была очень важна. Важнее, чем победа через 4 года на полях Франции, ибо домашний турнир — всегда особенный.



После Мундиаля наш герой выдал невероятный сезон за Рому, в 28 матчах отметившись 29 раз – просто таки невероятный показатель. Однако, чемпионом команда не стала – год назад она финишировала на 5-ой позиции, сейчас – на 4-ой. Вообще, интересный факт из биографии Гуайты – он ничего не выиграл на клубном уровне ни в Аргентине, ни в Италии, зато выигрывал трофеи сразу с двумя сборными. Он мог стать чемпионом в составе Ромы в сезоне 1935/1936, в котором "волкам" не хватило 1 очка, дабы догнать Болонью (кстати, ещё одного "претендента" на звание любимого клуба Муссолини – на мой взгляд, наиболее "реалистичного" как для уроженца Эмилии-Романьи). И, наверное, при наличии своего лучшего бомбардира, столичные таки добыли бы золото. Но этот лучший бомбардир решил сбежать – воевать не хотелось парню…





19 сентября 1935 года во время мобилизации мужского населения при подготовке к войне в Эфиопии, всё трио "ромских" аргентинцев было доставлено в казарму. Их негодование было просто таки чудовищным – да на какой чёрт нам воевать за чужую страну, да ещё и за три девять земель?!



Когда иностранцев таки отпустили, у Стогнаре в присутствии двух друзей состоялся такой разговор со спортивным директором Ромы Бьянконе:

— Мы останемся в Риме?

— Конечно, как и все другие футболисты Ромы.

— Они не пошлют нас в Африку?

— Будьте спокойны, Италия справится и без вас

— Это вам спокойно, мы же не хотим воевать за Италию, нам надо посоветоваться с аргентинским консульством. Может, они подскажут нам возможность, как не брать в руки оружие.



Затем Бьянконе вместе со всей этой "святой троицей" сел на такси и приехал к аргентинскому консульству, где и оставил своих звёзд с надеждой вечером увидеть на тренировке. Но не увидел – они все дружно сбежали на Родину. Скопелли, при этом, каким-то абсолютно чудным образом в 1936-ом успел почислиться в миланском Интере, не сыграв ни одной игры, а так все они втроём получили приют в клубе Расинг из города Авельянеда, где в 57 играх левый крайний Гуайта забил 29 голов.



В 1937-ом "Чёрный корсар", как был прозван Гуайта после побега, даже смог выиграть ещё один трофей со сборной. На этот раз уже со сборной родной страны, которая завоевала Кубок Южной Америки. Вообще, наше трио было специалистами по победам на домашних турнирах – выиграли домашний Мундиаль с Италией, теперь – домашнюю Копа Америка с Аргентиной. Однако, большой роли в той победе Энрике не отыграл, проведя всего 2 матча и не забив ни одного гола.



Вообще, после побега наш "дезертир" и близко не демонстрировал тех результатов, как до и во время выступлений в Италии. Побоявшись отправки в Африку, которая в его случае практически на 100 процентов бы не состоялась, он, по большому счёту, сломал себе карьеру. Как и двое его друзей. И даже в родном Эстудиантесе, в который Гуайта вернулся в 1938-ом, он не показал ровным счётом ничего, за 27 игр забив 9 голов и завершив карьеру в возрасте 29 лет. Это был классический пример звезды, которая так рано погасла.





"Чёрный корсар" и умер очень рано – 18 мая 1959 года, в 48 лет… После окончания карьеры он успел одно время поработать начальником тюрьмы в Баия-Бланке, морском пригороде Буэнос-Айреса. В 1953-1956 годах был президентом Южной любительской лиги, также успел потрудиться в этой структуре на различных административных должностях. В Баия-Бланке его свалила неизлечимая болезнь, не поддавшаяся и хирургическому вмешательству. Нищего и одинокого "Маго де гола" в последние недели его жизни приютили у себя дома друзья.

Глеб Скрипченко, читатель Football.ua