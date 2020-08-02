Фан-сектор

Глеб Скрипченко в рамках проекта Фан-сектор рассказывает о тренерах, возглавивших главных врагов своих бывших клубов.

Новость о том, что главным тренером киевского Динамо стала многолетняя легенда и настоящая икона донецкого Шахтёра, с которой связаны почти все успехи в новейшей истории донетчан, поразила всю футбольную (и не только) Украину.

Обсуждение темы нового наставника киевского клуба резко переросло с области ожиданий результатов в область моральности действия как руководства киевлян, которое пошло на такой шаг, так и самого румынского специалиста, якобы наплевавшего на клуб, который сам же и поднял на вершины.



Тем не менее, история футбола (украинского в том числе) уже знает примеры, когда тренеры меняли свою "прописку" вот таким непопулярным образом. Иногда добовольно, иногда – не очень…



В этой статье мы вспомним несколько таких случаев из истории спорта номер один. Все, конечно же, ухватить не удастся, да и, как вы сами понимаете, эта тема уж слишком тонкая, дабы проводить в ней чёткие грани.

Константин Бесков

Команды: Динамо Москва (1967-1972, 1994-1995), Спартак Москва (1977-1988)

Среди украинских болельщиков имя Константина Ивановича Бескова ассоциируется в первую очередь с его работой в Спартаке и с личным тренерским противостоянием против Валерия Лобановского, из которого появилось на свет знаменитое советское футбольное дерби.

Но мало кто вспоминает, что своё имя и себя как футболиста и тренера Бесков сделал совсем в другом московское клубе – Динамо, за которое играл с 1941 по 1954 год и которое тренировал с 1967 по 1972. Более того, именно Константин Иванович первым вывел советский клуб в финал еврокубка – в Кубке Кубков-1971/72 москвичи лишь по неудачному стечению обстоятельств в виде выбегания озверелой толпы британцев на поле за несколько минут до окончания игры, со счётом 2:3 уступили шотландскому Рейнджерс в решающем матче турнира.

Но после того как осенний чемпионат СССР 1976 года закончился вылетом московского Спартака, на собрании тренеров и профсоюзных руководителей у Первого секретаря московского горкома КПСС Виктора Гришкина (болельщика Спартака, как вы понимаете) решили назначить тренером "красно-белых" именно Константина Ивановича, несмотря на его неистовое сопротивление.

Позже Бесков описал эту ситуацию достаточно красноречиво: "Я всю жизнь работал пожарным". А отказывался до последнего он не даром – ибо если для Спартака в советское время врагом №1 было киевское Динамо, в российское время эти лавры заполучило московское ЦСКА, а в последние лет 10 к этому приблизились ещё и соперники по "дерби двух столиц" из Санкт-Петербурга, то для "бело-голубых" самым принципиальным соперником был, есть и будет именно Спартак. К тому же, противостояние московских Спартака и Динамо — старейшее из существующих российских (а ранее – советских) и московских дерби. Оно берёт своё начало с первого матча Красная Пресня – Динамо, состоявшегося 17 июня 1923 года в рамках чемпионата Москвы.

Но в Спартаке Константиновичу Ивановичу удалось стать такой же легендой даже несмотря на то, что с 1977 по 1988 год он, с ходу вернув команду в "вышку", смог добыть с "мясом" золото лишь трижды. Именно благодаря Бескову появилось знаменитое выражение "спартаковский футбол", включающий в себя обязательные стеночки и забегания. И именно с приходом в Спартак Бескова советский футбол получил тренерское противостояние, величие которого признано во всём мире (чего стоит хотя бы то, что по версии авторитетного британского издания FourFourTwo, в прошлом году оно вошло в топ-6 тренерских дуэлей в истории футбола).





Уже после распада СССР Константин Иванович вернулся в почти что родное Динамо и даже добыл с "бело-голубыми" Кубок России-1994/1995 – последний трофей в новейшей истории многострадального столичного клуба. Впрочем, это была уже совсем другая история…

Радомир Антич

Команды: Реал Мадрид (1991-1992), Атлетико Мадрид (1995-1998, 1999, 2000), Барселона (2003)





Единственный тренер в истории футбола, тренировавший и Реал, и Атлетико, и Барселону. И второй после уругвайца Энрике Фернандеса, тренировавший и Реал, и Барселону. Этим всё сказано. К слову, его имя весной было на слуху, ибо 6 апреля 71-летний Радди скончался от коронавируса…

РЕАЛьная страница его биографии выглядит просто таки шокирующе. Он был назначен на пост наставника "галактикос" после влёта московскому Спартаку в 1/4 КЕЧ-1990/1991, когда Альфредо ди Стефано с треском уступил Олегу Романцеву.



В сезоне-1991/1992 Реал под предводительством югослава шёл на первом месте с отрывом в 3 очка, в Кубке команда уже была в 1/4 финала, в КУЕФА – на той же стадии. Сезон был в самом разгаре, как мадридским боссам "приспичило" расстаться с Античем после двух поражений с одинаковым счётом 1:2 — от Валенсии в чемпионате (которое, как мы уже сказали, оставляло "сливочных" на первой позиции) и от Бургоса в Кубке (хотя этот результат абсолютно ничего не значил – первую игры столичные выиграли со счётом 4:0), и после, внимание, победы в 19-м туре с таким же счётом над Тенерифе, Антич был снят со своей должности.

Как итог – проигрыш чемпионата Барселоне, поражение в финале с Кубка Короля, и вылет в полуфинале – с Кубка УЕФА.

В Атлетико же Радди стал настоящей легендой. Сезон-1994/1995 для столичного клуба был провальнее некуда — 14 место в чемпионате и всего 1 (!) очко от 17-ого места, то есть от зоны плей-офф за право играть в Примере. "Матрасники" назначали нового тренера с одной лишь мыслью в голове — "абы не было ещё хуже". Однако то, что они получили в итоге, превзошло все мыслимые и немыслимые ожидания — "кольчонерос" с ходу стали чемпионами страны, да ещё и выиграли национальный Кубок, завоевав золотые медали и оформив золотой дубль!

То чудо, которое совершил на Висенте Кальдерон балканский волшебник, не подлежит никаким логическим объяснениям. К тому же, то чемпионство было для "красно-белых" первым с 1977 года, то есть до этого они не выигрывали Примеру на протяжении 19 лет! К слову, после феноменального сезона-1995/1996, следующей победы в чемпионате болельщикам Атлетико пришлось ждать чуть меньше, но тоже очень и очень долго — 18 лет. Все мы помним то, следующее и последнее на данный момент золото "матрасников", ведь это уже произошло в 2014 году, в эпоху Симеоне, а вот золотой дубль со времён Радомира Антича клуб так и не выигрывал до сих пор. Как и до него...

Правда, по-настоящему заняться построением новой команды сербу так и не дали, ведь запросы после того триумфа резко повысились как и у руководства в лице экстравагантного президента клуба Хесуса Хиля, так и у болельщиков, и уже через 2 года после того феерического сезона он был отправлен в отставку. Затем его дважды вызывали в клуб в роли такого себе "пожарника" (вот уж кому стоило жаловаться на такой статус по жизни! Поболее Бескова, скажу я вам!) — в сезоне-1998/1999 после провальных результатов Арриго Сакки, а в сезоне-1999/2000 — после многочисленных фиаско другого итальянца — Клаудио Раньери.

В первое возвращение Антич особо не улучшил ситуацию в чемпионате ("кольчонерос" так и завершили сезон в середине таблицы, на 13-м месте), но зато смог вывести команду в финал Кубка, где та с треском проиграла Валенсии 0:3.

А вот второе возвращение стало воистину фатальным — команда вылетела в Сегунду, и сербу пришлось покинуть команду ещё до окончания сезона-1999/2000, когда были потеряны уже даже математические шансы остаться в элите испанского футбола. Безусловно, вина за тот провальный сезон в первую очередь лежит на Раньери (если мы говорим именно о тренерской части ответственности за поражения), ведь именно он возглавлял команду до 26-го тура включительно. Однако, символизма было не отнять — при тренере, который в 1996 году привёл "матрасников" к первому за 19 лет золоту, в 2000 году они вылетели в Сегунду...

Через 2 года столичный клуб таки смог вернуться в Примеру, но Радомир Антич к этому уже не имел ни малейшего отношения. В 2000 году его пути с Атлетико разошлись в третий раз, и этот раз стал последним. Наверное, в серце Антича этот клуб смог занять почётное место рядом с почти что родным белградским Партизаном. И даже "доживать" после окончания тренерской карьеры "Радди" поехал именно в Мадрид, а ещё до конца жизни имел, помимо сербского, ещё и испанское гражданство.

В Барселону серба позвали в 2003 году. Наверное, кто-то из боссов "сине-гранатовых" вспомнил Антича по его достижениям в Атлетико и свято поверил, что ещё больших успехов он сможет добиться в столице Каталонии. Но на деле он там смог выступить только в роли всё того же "пожарника" (никогда такого не было, и вот опять!), за полугодие подняв команду с 15-го места на 6-е. Да, были в истории Барсы и такие времена, причём сравнительно недавно — в сезоне-2002/03!





Из позитива в его работе также можно выделить то, что он начал вводить в состав будущих легенд клуба, а тогда ещё юных дарований знаменитой "Ла Масии" — Виктора Вальдеса и Андреса Иньесту. Именно это чаще всего и припоминают болельщики "сине-гранатовых", незлым тихим словом говоря про серба.

Зденек Земан

Команды: Лацио (1994-1997), Рома (1997-1999, 2012-2013)





Развесёлый чешский тренер, который предпочитал выигрывать 4:3, нежели 1:0, открыл для итальянского футбола как минимум двух игроков, чьё величие сложно переоценить – Алессандро Несту и Франческо Тотти. Двух коренных римлян, которые затем боролись за звание "Императора Рима", и Тотти одержал в нём "победу" только лишь благодаря тому, что финансовые проблемы Лацио заставили "орлов" продать Несту в Милан.

В Лацио Земан проявил себя довольно неплохо – второе и третье места соответственно в сезонах-1994/95 и 1995/96, а также полуфинал Кубка Италии и 1/4 Кубка УЕФА. А вот третий сезон в команде у чеха явно не задался, и уже в январе он был отправлен в отставку. Особую феерию в годы его работы показывал Джузеппе Синьори – ещё бы, вся игра этого тренера всегда была нацелена лишь на атаку, и для игроков такого плана как "Беппе-гол" это просто таки сказка. В свете этого довольно удивительно, что выдающийся защитник Неста раскрылся именно при таком "бесшабашном" алленаторе.

В Роме же результаты чешского специалиста были хуже, нежели в Лацио – 4 и 5 место в сезонах-97/98 и 98/99. Но именно тогда Тотти впервые удостоился звания лучшего молодого игрока чемпионата. Что интересно, Земан приложил руку к строительству чемпионских команд в обоих римских клубах, но все почести достались Свену-Йорану Эрикссону (ещё одному "перебежчику", правда в обратную сторону! Но о шведе мы поговорим ниже) и Фабио Капелло.

Земан вообще на трофеи не богат – одна победа в Серии С и две – в Серии В. Тут уж прорисовывается вполне себе украинская параллель – сколько сделал для украинского футбола и украинских клубов Мирон Маркевич, а трофеев нет. Но Мирона Богдановича мы тоже ещё вспомним.

В Рому, кстати, один из главных лоббистов схемы 4-3-3 в мировом футболе, успел и вернуться – в сезоне-2012/13 побыв у руля "волков" чуть более половины кампании. А ведь кто знает, как закончился бы финал Кубка Италии между двумя римскими клубами, не уволь руководство Ромы чеха преждевременно.

Свен-Йоран Эрикссон

Команды: Рома (1984-1987), Лацио (1997-2001)

Сегодня мало кто вспоминает, что лучший тренер в истории римского Лацио — человек, который именно "небесно-голубыми" фанатами был прозван чуть ли не "Королём Рима", за десяток лет до своего прихода в стан "орлов" тренировал и заклятого врага по Вечному городу – Рому. Вообще, очень интересная ситуация, ведь оба тренера, завоевавшие с Лацио Скудетто, в прошлом имели связь с "волками" — Томмазо Маэстрелли, творец чемпионства 1974 года, был игроком и капитаном Ромы в 1948-1951 годах, а Эрикссон тренером в период с 1984 по 1987.

Однако же, с Ромой швед не добился особых успехов. Эта строчка его биографии обычно проскальзывает довольно быстро, как и, к примеру, последующая за ней строчка о Фиорентине. Кубок Италии-1985/86, завоёванный в финальных поединках с Сампдорией? Да, трофей, и очень значимый, особенно учитывая то, что последний свой титул (и именно Кубок) "джаллоросси" добыли 12 лет назад. Однако тогда за одни только 80-е годы Рома выиграла Кубок четырежды, и соответственно шведский тренер в памяти тиффози "волков" особо не остался.

В Лацио же Эрикссон стал настоящей легендой. Первые евротрофеи, привезённые в столицу Италии и признанные УЕФА (Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА 1999 года), памятное Скудетто-2000, 2 Кубка и 2 Суперкубка Италии. И достижение, которое многие Лациале ставят даже выше всех этих титулов – в сезоне-1997/1998, первом для Эрикссона, пришедшего в клуб на смену Зденеку Земану, "бьянкочелести" 4 раза за сезон обыграли злейших врагов и ближайших соседей. Дерби для римлян — важнее всего на свете. По накалу и ненависти оно в разы превосходит все северные противостояния, переходы между которыми, кстати говоря, являются довольно таки частыми.

Да, выставил за дверь любимца публики Джузеппе Синьори. Но построил такую великолепную команду из синтеза итальянцев, аргентинцев, сербов и чеха, что каждый поклонник "небесно-голубого" римского клуба вспоминает её с теплом на душе до сих пор.

Мирон Маркевич

Команды: Металлист (2005-2014), Днепр (2014-2016)

На рубеже десятилетий не было в украинском футболе более жестокого противостония, чем настоящее дерби между харьковским Металлистом и днепропетровским Днепром. Никакое "Класичне" по накалу страстей не стояло и рядом. И именно Маркевич был символом невероятного подъёма харьковчан на вершины, одним из того трио "Ярославский-Красников-Маркевич", с которым ассоциируется появление третьей, а затем и второй силы украинского футбола.

Да, Маркевич, как мы уже говорили, в принципе очень невезуч на трофеи. И с Металлистом дело не было исключением – за 8 с половиной лет в клубе, он не выиграл ничего. В чемпионате до Динамо и Шахтёра всегда чего-то не хватало, в Кубке максимумом был полуфинал, в Лиге Европы стряслась та самая злосчастная неудача со Спортингом. Но именно Маркевич, несмотря на всё это, является лучшим тренером в истории харьковского клуба. Поспорить с ним может разве что Евгений Филиппович Лемешко, в 1988-ом году подаривший "Первой столице" Кубок СССР. А противостояние с Днепром, как мы уже сказали, всегда для Металлиста стояло особняком.

Но через полгода после неожиданного расставания с "жёлто-синими" Мирон Богданович именно в Днепр и перешёл. Случись это ещё годом ранее – харьковские фанаты бы точно призывали к физической расправе над недавним кумиром трибун. Но произошло это уже летом 2014 года, когда самая активная часть фанатов украинских клубов в связи с началом всем известных событий заключила перемирие, и реакция хоть и проявлялась в форме освистывания и непонимания, но не была столь агрессивной.





В Днепре Маркевича болельщики тоже, в принципе, приняли. Он смог развить успехи Хуанде Рамоса, который ушёл, подарив "сине-бело-голубым" вторую строчку в таблице, и пусть в ЛЧ Днепр Мирона Богдановича сразу вылетел от Копенгагена, в ЛЕ он довёл команду аж до финала в свой первый же сезон. Довёл Днепр, который уже тогда испытывал огромные финансовые трудности. Ситуация уже стала такой, что сам тренер платил премиальные игрокам со своего кармана. Довёл Днепр, из которого уже начинали бежать иностранцы (бразильский новичок Эжидио как пример). И благодаря всему этому Маркевич стал знаковой фигурой для истории ещё одного прекрасного в прошлом клуба, которого, аналогично как и Металлиста, уже нет на футбольной карте Украины…

Ушёл из Днепра он летом 2016-ого, произнеся при этом эпическую фразу: "я могу тренировать Днепр, но не содержать".

Жорже Жезуш

Команды: Бенфика (2009-2015, 2020 – н.в.), Спортинг (2015-2018)

Действующий и, пожалуй, самый успешный тренер Бенфики последних лет. Именно под руководством Жезуша "орлы" 3 раза стали чемпионами Португалии, дважды одержали победу в Кубке, один раз добыли Суперкубок, 4 раза – Кубок Португальской лиги, и что самое главное – в сезонах-2012/13 и 2013/14 смогли добраться до финала Лиги Европы, но проигрывали Челси и Ювентусу соответственно, тем самым лишь продлевая и продлевая "проклятие Белы Гуттмана"…

Но неожиданно для всех, после двух чемпионств подряд, летом 2015 года Жезуш "из орла превратился во льва". Как гласил баннер образца 2011 года, нарисованный фанатами киевского Динамо и адресованный Александру Рыбке – "Дарвин в шоке". В шоке были и болельщики обоих лиссабонских клубов. Хотя объяснение этому таки можно было найти – Жезуш является воспитанником Спортинга, и первые шаги в карьере игрока делал именно там.

Но тренерская карьера у Жорже в Спортинге не задалась: за три года он выиграл для этого клуба лишь Суперкубок и Кубок лиги, после чего был переезд в Саудовскую Аравию, за которым последовали Бразилия и возвращение в Бенфику. Чего добьётся Жезуш с Бенфикой на этот раз — покажет только время. Это же касается и того, чего ждать от союза Динамо Киев и Мирчи Луческу.

Глеб Скрипченко, читатель Football.ua

Редакция нашего сайта продолжает принимать ваши материалы в рамках проекта "Фан-сектор". Высылайте свои статьи на нашу почту fansectorua@gmail.com.