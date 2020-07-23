Фан-сектор

Глеб Скрипченко в рамках проекта Фан-сектор рассказывает о киевском Динамо.

На прошлой неделе с небольшим опозданием, вызванным известными обстоятельствами, закончился 29-й чемпионат Украины по футболу.

Киевское Динамо закончило его новым антирекордом – 9 поражений в одном сезоне у киевлян со времён независимости ещё не было. И второе место, выстраданное благодаря только лишь желанию луганской Зари получить "синицу в руках", а не лезть в атаку с риском попасть на четвёртую строчку таблицы, не вызывает не то что положительных эмоций, а и вообще ничего, кроме повторения раз за разом самых популярных слов русского языка. Но а 0:2 от Колоса и 23 очка отставания от донецкого Шахтёра – это уж, извините, ни в какие ворота не лезет. Даже в Бессарабские. И увольнение Алексея Михайличенко со своим тренерским штабом – логический итог такого сезона, который никак не скрасила даже победа в Кубке.

В этой статье мы вспомним о самых чудовищных сезонах в истории великого клуба, который можно обожать, а можно ненавидеть, но к которому нельзя быть равнодушным. Здесь не будут вспоминаться ни довоенные годы, ни первые годы после войны – уж слишком другое тогда было всё. Другое отношение к киевскому Динамо, другой статус клуба (как и вообще статус всех немосквичей в футболе в те годы), другая аура, в конце концов. Мы вспомним самые катастрофичные сезоны киевского гранда со времени его первого чемпионства, завоёванного в 1961-ом году Вячеславом Дмитриевич Соловьёвым. Ведь именно с начала 60-х киевское Динамо стало звучать гордо, и попадания, пусть и редкие, в середину таблицы стали для него настоящей трагедией.

Также здесь не будет об одном из самых загадочных годов в истории клуба – 1976-ом. О том конфликте и расколе в команде нужно писать отдельно. Да и то, в каком формате проходили те чемпионаты (да-да, в том году за сезон их было проведено 2 – во имя Олимпиады!), говорит само за себя. К тому же, весенний чемпионат того года практически ничего не решал даже в вопросе распределения мест в еврокубках (лишь победитель получал путёвку в Кубок УЕФА), а в осеннем киевляне заняли вполне достойное, как после такого конфликта в команде, второе место.

1963 год

Тренеры – Виктор Терентьев/Анатолий Зубрицкий (по половине сезона)

Место в таблице – 9 из 20

В 1961-ом году киевское Динамо впервые стало чемпионом страны, со второй попытки таки обогнав московское Торпедо Виктора Маслова, который в будущем станет тренерской легендой и самого Динамо. Тем самым киевляне поставили планку – 1 место, и потому даже после ускользнувшего в 1962-ом году чемпионства (динамовцы выиграли первый этап с отрывом в 4 очка от московского Спартака, однако во втором упали аж на пятое место, рискуя занять даже седьмое) Вячеслава Соловьёва отправили в отставку, и он отправился тренировать ставший для него почти что родным за годы игроцкой карьеры московский ЦСКА. Готовить же Динамо к новому, 1963-ему от Рождества Христового году, принялся помощник Соловьёва — Виктор Васильевич Терентьев

Команду в том сезоне изрядно мучала кадровая лихорадка. Квинтэссенцией сезона стало 13 июля и московское поражение 1:7 от Торпедо, которое провалило сезон ещё в большей степени, нежели киевляне, и заняло 10 место. К тому же, в том матче в одном моменте очень грубо сыграл Йожеф Сабо, сломавший ногу молодому "автозаводцу" Сидорову и получивший за это годовую (!) дисквалификацию. За 2 недели до того в столице страны советов киевляне распрощались и с Кубком, проиграв 0:1 Спартаку, взявшему в том году этот трофей (кстати, в финале "красно-белые" обыграли Шахтёр, метивший на третий Кубок подряд). Проблемы в полузащите Динамо дошли до того, что повесившего бутсы на гвоздь чемпиона Европы Юрия Войнова добровольно-принудительно призвали вернуться и помочь клубу.



К слову, после унизительного разгрома от Торпедо на тренерском поприще киевлян москвича заменил одессит – Анатолий Зубрицкий, но ситуацию никак не улучшил – 9 место и тоже увольнение.

Справедливости ради хочется сказать, что именно в том году у Владимира Васильевича Щербицкого случился инфаркт, и долгое время он пролежал в больнице. Влияние этого человека на успехи Динамо советских времён, как и его любовь к этому клубу, сложно переоценить.



Кстати, именно из-за продолжительного отсутствия ВВЩ на рабочем месте, целые полгода так и не мог дебютировать за команду прибывший из Торпедо защитник Леонид Островский – Спорткомитет в Киев не отпускал, а "порешать" мог только Щербицкий. "Порешал", но статистика пропущенных мячей у киевлян в том сезоне от этого лучше выглядеть не стала – 48 в 38 матчах.

1970 год

Тренер – Виктор Маслов

Место в таблице – 7 из 17



А вот это падение было воистину неожиданным. После трёх подряд чемпионств и почти добытого четвёртого (в 1969-ом только обидная оплошность в матче со Спартаком лишила нас возможности побить рекорд послевоенного ЦДКА, которое также выиграло 3 подряд титула с 1946-ого по 1948-ой), киевский клуб опустился в середину таблицы. А гвоздь в крышку гроба этого сезона был забит абсолютно позорным увольнением Виктора Маслова, которого выперли из команды сразу после матча с вышеупомянутым московским клубом, уже изменившим в названии букву Д на С. Выперли прямо в Москве, не дав даже вернуться с командой в Киев…

Но обо всём по порядку. Тот сезон не предвещал никаких бедствий – по окончанию первого круга Динамо отставало от московских одноклубников лишь на очко и уверенно шло вторым. А вот во второй половине сезона киевлян как подменили. Результаты там были близки к апокалипсису – 9 поражений в 16 играх! Более того, поражения от всех трёх вылетевших… Играй Динамо так с самого начала сезона – могло, тьфу ты, и само оказаться среди команд рангом ниже. Но первая половина сезона киевлян спасла. Вообще, можем обратить внимание, Динамо любило порой значительно сдавать в районе лета.



Причина? Конкретно в 1970-ом – Мексика. Вернее, Чемпионат мира, проходивший там, и на который легендарный советский тренер Гавриил Дмитриевич Качалин вызвал шесть игроков основы "бело-синих". Да, игроки других клубов тоже были в Латинской Америке, и отнюдь не в качестве туристов, но Маслов ко всему прочему после возвращения этих футболистов в Киев сразу вернул им места в основе, побоявшись и далее доверять молодым. Ну а как обычно играют морально и физически "убитые" футболисты – рассказывать лишний раз не надо. Напомним, что на том Мундиале советская сборная дошла до ¼ финала, где уступила уругвайцам.



Но 7 место никак не оправдывало то, как с Масловым расстались. Расстались в исконно "совковых" традициях – хотя что выделять, и сейчас, при капитализме, прощаются с тренерами порой настолько по-свински, что дар речи теряется – Локомотив и Сёмин как самый недавний пример…



В сентябре Виктора Саныча наградили Почётной грамотой комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров УССР, а также занесли его имя в Республиканскую книгу спортивной славы, а через несколько месяцев указали на дверь в связи с … достижением пенсионного возраста. "Купи бутылку коньяка – выпьем за моё увольнение" — сказал любитель зелёного змия Маслов Андрею Бибе, а вскоре принял родное Торпедо.

1983 год

Тренер – Юрий Морозов

Место в таблице – 7 из 18



Тот самый сезон без Лобановского. Сезон, когда игроки, что называется, учуяли дух свободы. Когда не надо было до смерти выкладываться на тренировках, когда можно было спокойно нарушать режим и "гулять всю ночь до утра" – как с представителями прекрасного пола, так и с крепкими напитками, а порой совмещая это всё вместе. Что уж говорить, если и сам старший тренер любил употреблять прямо в присутствии футболистов. И на его авторитет среди игроков это влияло, ведь он не был Масловым, а это поколение не было поколением Бибы, Серебряникова и Хмельницкого.



Вообще, назначение Юрия Андреевича Морозова – одна из тех ошибок, которые таки можно приписать Валерию Васильевичу Лобановскому, ведь Мэтру при уходе в сборную дали право выбрать своего идейного преемника. Ещё одной кандидатурой был верный друг и соратник Полковника – Олег Петрович Базилевич, который после предыдущего сезона покинул ЦСКА и был свободен. Почему его кандидатура не стала окончательной – один лишь Бог знает, к тому же, в памяти Базилевича ещё могли оставаться отголоски конфликта 1976-ого года, когда ему пришлось понести такую себе "сакральную жертву".



Очень часто о том, что Динамо тогда мог возглавить мог Анатолий Бышовец, заявлял он сам (интервью Анатолия Фёдоровича Дмитрию Гордону в 2009-ом году как самый яркий пример), но в прошлом легендарный киевский форвард уж точно не был кандидатурой "от Лобановского" — уж слишком натянутыми уже тогда были их отношения, потом переросшие в открытую неприязнь и взаимную антипатию.



Остановились же на Юрие Андреевиче Морозове – ленинградце, до того 5 лет проработавшем в родном Зените, и первым в истории "сине-бело-голубых" добывшем для города на Неве бронзовые медали в 1980-ом, да к тому же открывшем немало футболистов, которые в 1984-м составили костяк уже чемпионского Зенита Павла Садырина.

Команда в том году выглядела, казалось бы, хуже некуда (ключевое слово – "казалось", ибо какое место будет в 1984-ом – узнаете ниже). В чемпионате она не навязала никакой конкуренции сенсационно выигравшему его Днепру, в Кубке в 1/4 уступила 1:3 родному клубу Морозова – Зениту, в 1/4 Кубка Чемпионов сезона 82/83 без шансов влетела Гамбургу, в Кубке УЕФА уже следующего сезона – позорнейшим образом вылетела от французского провинциального клуба "СТАД" из Лаваля в 1/32… Апогеем ужаса того года была смерть 22-летнего форварда дубля (уже подпускавшегося к основе) Григория Песчаного, получившего нож в спину во время пьяной драки в ресторане.



Единственной отрадой было то, что именно при Морозове ряды команды пополнили двое игроков, которые через 3 года стали одними из кузнецов триумфа в Кубке Кубков – Олег Кузнецов (простите за тавтологию) и Александр Заваров.

Но спасти Юрия Андреевича Морозова уже ничто не могло – Динамо к тому времени успело приучить к своим победам, и 7 место рассматривалось как трагедия.

К тому же, Валерий Васильевич Лобановский был выставлен со сборной с последующим "запретом тренировать сборные команды" (ага, только в 1986-ом, когда партийным деятелям "приспичило" убрать уже Малофеева, они об этой формулировке, адресованной Лобановскому и Симоняну, резко забыли), и ответ на вопрос о том, кто будет тренером Динамо, был ясен как божий день.

1984 год

Тренер: Валерий Лобановский

Место в таблице: 10 из 18



Однако, возвращение Мэтра опустило команду ещё на три строчки ниже. Более того, в кубковом поединке команда на московском манеже проиграла ЦСКА, что означало первое с 1971-ого года отсутствие еврокубковой осени.



Основной причиной неудач того сезона многие "Динамоведы" называют травмы – Журавлёв, Бессонов, Яковенко, Буряк, Заваров по этой причине пропустили добротную часть года. Оправдание ли это для высококлассной команды, которая ниже не опускалась с далёкого 1950-ого? Не уверен. Но на все эти придирки ответило время – ведь то, что Динамо показало всей стране, а вместе с ней и всей Европе, в последующие 2 года, знает каждый поклонник киевского клуба.



Лобановский, в конце концов, не волшебник. Он гений, но и гении не всесильны. И одним махом вернуть команду на "доморозовский уровень" после года пьянок и гулянок, водки и селёдки, девочек и прочих развлечений, не смог даже он. Но, как мы уже сказали, последующие годы смогли эти неудачи компенсировать с головой.

Сезон-2012/2013

Тренеры: Юрий Сёмин (до 20-х чисел сентября), Олег Блохин (основная часть сезона, с перерывом на восстановление после операции, во время которого командой руководил Алексей Михайличенко)

Место: 3 из 16



Переносимся в более близкое нам время. В сезон, когда киевское Динамо впервые в истории независимой Украины заняло место ниже второго. И этим про тот сезон всё сказано.



При Сёмине команда так-сяк отскакивала в первых турах, еле-еле вырывая домашние победы над донецким Металлургом и Говерлой, выездную над Кривбассом, а Ворскле и вовсе уступила. Были и уверенные победы, но две сентябрские игры с Шахтёром на Донбасс-Арене, проигранные 1:3 в Чемпионате и 1:4 в Кубке (всего команда уступила "кротам" трижды за сезон – в апреле уже при Блохине её также ждала неудача), отправили российского тренера в отставку. К тому же, повлияло на его судьбу и разгромное поражение от ПСЖ с тем же счётом 1:4 уже в первом туре группы ЛЧ. Но решающим стало то, что после кубкового фиаско в Донецке, ЮрПалыч самовольно поехал домой в Москву, не возвращаясь с командой в Киев, что дополнительно разозлило руководство клуба.

Олег Блохин едва успел начать работу, как попал на больничную койку. Его подменял Алексей Михайличенко (вместе с покойным Андреем Николаевичем Балем), который и уступил в двух возможно ключевых играх сезона главным конкурентам уже за второе место – днепропетровскому Днепру и харьковскому Металлисту.

В феврале команду ждал вылет из Лиги Европы (куда она упала с третьего места в группе ЛЧ) от Бордо, а в мае команда уступила Металлисту ещё раз, впервые с 92-ого года проиграв ставшему уже принципиальным сопернику на его поле. Апогеем сезона стало поражение в Симферополе от Таврии и окончательное падение на третье место. Учитывая, сколько высококлассных иностранных игроков было приобретено летом (Кранчар, Марко Рубен, Мехмеди, Велозу, Рафаэль, да к тому же подававший тогда большие надежды украинец Богданов), такой результат был полным провалом. Та и вообще – третье место для Динамо не может быть допустимым.

Кстати, именно в том сезоне завершил свои выступления за киевский клуб Артём Милевский, наказанный Блохиным так и непонятно за что… Халат? Извольте, смешно, и тянет разве что на штраф. Появление пьяным на тренировке? В суицидальные наклонности Артёма Владимировича не верю.

А вот другой Владимирович остался. Поскольку сезон у него получился неполный, да к тому же испоганеный болезнью, он получил шанс исправиться в следующем году. Как мы знаем – не получилось.

Сезон-2013/2014

Тренеры: Олег Блохин (до середины апреля), Сергей Ребров (окончание сезона в статусе и.о.)

Место в таблице: 4 из 16

Падение ещё ниже.



Всё начиналось с победы в Объединённом турнире и новой массовой закупки, а продолжилось…

Продолжилось тем, что в сентябре команду ждало первое разгромное поражение в чемпионатах независимой Украины (0:3 от Металлиста в Харькове, проигрышная серия в матчах с харьковчанами составляла уже три игры), по ходу всего этого Динамо опять сильно отстало от Шахтёра, с горем пополам вышло из группы Лиги Европы, попутно два раза уступив там Генку, а затем в феврале вылетело от Валенсии. Также Динамо снова два раза в Чемпионате уступило Шахтёру (апрельское поражение стало последней точкой в тренерской карьере Олега Блохина), но реабилитировалось перед извечным врагом в полтавском финале Кубка, где обыграло донетчан 2:1 уже под руководством Сергея Реброва.



Однако, Кубок не приукрасил того, что соотношение "потраченные деньги/итоговый результат" (именно это соотношение, как по мне, и делает те сезоны даже более провальными, чем, например, сезон 16/17 или 18/19 – даже при тех Металлисте и Днепре, потратив ТАКИЕ деньги и имея ТАКОЙ состав, Динамо просто не имело право занимать 3 и 4 места соответственно) вновь получилось просто таки катастрофичным. 4 место для киевского Динамо – сродни трагедии. Но Ребров стал уже главным тренером, без приставки и. о., и вновь за поражениями пришли победы…

Сезон-2019/2020

Тренеры: Александр Хацкевич (до середины августа), Алексей Михайличенко (большую часть сезона)

Место в таблице: 2 из 12

Брюгге. 4 поражения от Шахтёра и итоговые 23 очка до главного врага. 9 поражений в чемпионате (антирекорд). Вылет из Лиги Европы с группы, которую можно описать одним словом – Лугано. И завершительные 0:2 от Колоса как самая яркая картина, отображающая этот сезон. И никакой Кубок не добавил ярких красок в сезон, в котором Динамо стало вторым только из-за нежелания Зари атаковать в матче последнего тура против Десны, и потому Михайличенко со своим тренерским штабом справедливо был отправлен в отставку. Впрочем, практически всё это мы сказали уже в начале статьи.

Обнадёживает одно – после приведённых сезонов всегда следовали яркие победы, которыми написана история великого киевского клуба. После 1963-ого был приход Маслова с добытыми тремя титулами чемпиона подряд и двумя Кубками страны. После 1970-ого последовал приход Сан Саныча Севидова и завоёванное с ходу золото. После 1983-го и 1984-ого был взлёт на вершины, который увенчался добытым Кубком Кубков и финалом Евро-88, где сборную СССР представляло большинство "киевлян". После провалов Блохина был Ребров с двумя чемпионствами и выходом из группы ЛЧ впервые за 17 лет.



Верим, надеемся и ждём, что и в этот раз падение вниз послужит возвращению былой славы киевского гранда.

Глеб Скрипченко, читатель Football.ua