Україна

Вдалий початок чемпіонату для підопічних Михайленка.

Україна перемогла Південну Корею в матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу U-20, який проходить в Чилі.

Два швидких голи, як виявилось, гарантували українцям три очки. На 13-й хвилині Синчук відкрив рахунок, а через три хвилини його подвоїв Піщур.

Корейці відігрались у другому таймі. Міюнг-Джун скоротив відставання своєї команди. Втім, на більше суперника не вистачило. Перемога України 2:1.

Три бали допомогли українцям піднятись на перше місце. У другому турі підопічні Михайленка зустрінуться з Панамою. Матч відбудеться 30 вересня.

Південна Корея U-20 — Україна U-20 1:2

Голи: Міюнг-Джун, 80 - Синчук, 13, Піщур, 16