Тесты

Проверь свои знания о Лиге чемпионов с новым видео на канале Football.ua.

Темой четвертого выпуска выпуска проекта "В игре" стал чемпионат Европы 2004 года в Португалии. Проверьте себя на знание фактов о том сенсационном турнире (подсказка: выиграла Греция)!

Вам понадобится записывать свои ответы – так что подготовьте ручку и листок (ну или смартфон/компьютер, как удобнее). В концовке вы сможете проверить свои результаты.

И не забудьте поделиться тестом с друзьями, чтобы потом гордо утверждать, что вы лучше всех помните Евро-2004!



Правила остаются прежними:

1-й блок. Простые вопросы. 5 вопросов, правильный ответ – 1 балл.

2-й блок. Статистические вопросы. 3 вопроса, правильный ответ – 2 балла.

3-й блок. Кто я? 3 истории, каждый угаданный футболист – 2 балла.

4-й блок. Что было дальше? 3 истории, каждое угаданное продолжение истории – 2 балла.

5-й блок. Футбольные лица. 4 картинки, 8 футболистов. Каждый угаданный игрок – 1 балл.

6-й блок. Финальный вопрос. Один сложный вопрос без вариантов ответов – 9 баллов.

Подписывайтесь на YouTube-канал Football.ua и ставьте лайки, а в комментариях пишите о желаемых темах следующих выпусков "В игре"! Также вы поможете проверить свои знания об украинском футболе, если не сделали этого раньше.