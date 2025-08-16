Франція

Головний тренер Луїс Енріке високо оцінив потенціал українського захисника перед стартом сезону Ліги 1.

Головний тренер Пари Сен-Жермен Луїс Енріке підтвердив, що український захисник Ілля Забарний готовий взяти участь у виїзному матчі проти Нанта.

"Забарний? Усі три новачки готові грати. Ілля — центральний захисник, від якого ми багато очікуємо в грі з м’ячем і без нього. У нього багато сильних сторін. Добре, що він приєднався до нас, це хороший трансфер", — заявив іспанець.

ПСЖ також посилився Люкою Шевальє та Ренато Маріном під час літнього трансферного вікна.

Матч між ПСЖ і Нантом відбудеться 17 серпня о 21:45 за київським часом.