Франція

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Франції, що відбувся 17 серпня 2025 року.

Парі Сен-Жермен у матчі стартового туру французької Ліги 1 на виїзді обіграв Нант (1:0).

Єдиний гол у напруженому протистоянні довелось чекати аж до 67 хвилині, коли півзахисник гостей Вітінья наважився на удар за повної домінації своєї команди за ходом гри.

Так у цій зустрічі дебютував одразу в стартовому складі новачок парижан — український центральний захисник Ілля Забарний і провів на полі весь матч.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Нант — ПСЖ у рамках першого туру французької Ліги 1-2025/26:

Нант — ПСЖ 0:1

Гол: Вітінья, 67

Нант: Лопеш — Козза, Таті, Авазієм, Аміан — Леруа (Ассумані, 86), Лепенан, Квон Хюк Гю (Коклен, 79), Бенхаттаб (Хон Хюн Сок, 59) — Гірассі (Аблін, 59), Мохамед (Камара, 79)

ПСЖ: Шевальє — Ернандес (Мендеш, 61), Бералдо, Забарний, Заїр-Емері — Руїс (Хакімі, 61), Вітінья, Лі Кан Ін (Дуе, 61) — Барколя, Рамуш (Кварацхелі, 78), Мбає (Дембеле, 61)

Попередження: Аміан (45+1) — Хакімі (80)