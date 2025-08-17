Франція

Команда українця пішла за черговим трофеєм у внутрішньому чемпіонаті.

В першому турі Ліги 1 сезону-2025/26 ПСЖ нашого Іллі Забарного зустрічався на стадіоні Стад де ла Божуар з Нантом.

Новачок команди чинних чемпіонів Франції Ілля Забарний вийшов з перших хвилин та відіграв весь матч. А його команда оформила кліншит.

Попри повну перевагу, парижани змогли забити лише раз. На 67-й хвилині Мендеш асистував Вітіньї, який зробив рахунок 1:0. Через 10 хвилин Рамуш подвоїв перевагу гостей, але його гол не зарахували через офсайд. У підсумку, перемога ПСЖ 1:0.

В наступному турі парижани прийматимуть вдома Анже, а Нант зіграє зі Страсбуром Соболя.

Нант – ПСЖ 0:1

Гол: Вітінья, 67

Нант: Лопеш — Козза, Таті, Авазієм, Аміан — Леруа (Ассумані, 86), Лепенан, Квон Хюк Гю (Коклен, 79), Бенхаттаб (Хон Хюн Сок, 59) — Гірассі (Аблін, 59), Мохамед (Камара, 79)

ПСЖ: Шевальє — Ернандес (Мендеш, 61), Бералдо, Забарний, Заїр-Емері — Руїс (Хакімі, 61), Вітінья, Лі Кан Ін (Дуе, 61) — Барколя, Рамуш (Кварацхелі, 78), Мбає (Дембеле, 61)

Попередження: Аміан (45+1) — Хакімі (80)