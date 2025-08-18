Франція

Захисник поділився враженнями від матчу проти Нанта

Напередодні в матчі першого туру французької Ліги 1 Парі Сен-Жермен на виїзді обіграв Нант (1:0).

Нант — ПСЖ 0:1 Відео гола та огляд матчу Ліги 1

Із перших хвилин звітної зустрічі в складі команди Луїса Енріке дебютував український центральний захисник Ілля Забарний, який у підсумку провів повний поєдинок.

Після завершення гри новачок парижан прокоментував першу появу на полі в якості гравця чемпіонів Франції.

"Я почуваюсь дуже добре. Мені дуже сподобалось бути сьогодні на полі. Я був радий зіграти весь матч, і мені це дуже сподобалось.

Я почуваюсь добре. Мені дуже сподобалося грати постійно на м’ячі. Але водночас я залишався зосередженим, бо суперники намагались грати в контратаках із низьким блоком, тож це зовсім інший футбол, аніж був до цього в мене в Англії.

Утім, для мене все минулось нормально, мені сподобався сьогоднішній матч. І я вже закоханий у наших уболівальників — вони неймовірні! Вони ніколи не перестають співати, це щось особливе. Приємно їх чути", — заявив український виконавець.

У наступному турі ПСЖ прийматиме Анже.