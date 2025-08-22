Франція

Тренер виправдав відсторонення Адрієна після бійки.

Роберто Де Дзербі, головний тренер Марселя, прокоментував конфлікт у роздягальні, після якого Адрієна Рабьо та Джонатана Роу відсторонили й виставили на трансфер через бійку після поразки від Ренна (0:1) у першому турі Ліги 1.

"Я звик говорити про те, що відбувається в роздягальні, і там треба навести порядок. Якщо на роботі двоє співробітників б’ються, як у британському пабі, а партнер лежить непритомний, що має зробити роботодавець у Франції? Два варіанти: відсторонення чи звільнення", — заявив він, наголосивши на необхідності ієрархії в клубі.

Де Дзербі додав: "Драку, яку рознімали охоронці, я бачу вперше, хоч сам виріс на вулиці й звик до подібного. Але коли охоронці мусять нас захищати... Оточення Рабьо бреше, не про мене, а про Пабло Лонгорію й Мехді Бенатію. Мене дратує, що мама Адрієна нападає на них. Вона забула: я зробив її сина капітаном у грі проти ПСЖ і дав йому більше уваги та обіймів за сезон, ніж своєму власному. Ми знаємо, як керувати Марселем на благо клубу".

Раніше мама Рабьо розкритикувала Марсель за подвійні стандарти.