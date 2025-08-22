Франція

Вероніка звинуватила клуб у брехні та несправедливості.

Мама Адрієна Рабьо, Вероніка, висловила обурення через бажання Марселя позбутися півзахисника після його відсторонення через бійку в роздягальні після матчу 1-го туру Ліги 1 проти Ренна (0:1).

"Це зрада. Увесь минулий сезон вони хвалили Адрієна, а тепер принизили й очорнили його. Це дуже серйозно. Я повторю: вони брешуть", — заявила вона в інтерв’ю La Provence, додавши, що клуб не справляється зі своєю роботою через гординю та нездатність контролювати емоції.

Вероніка також вказала на подвійні стандарти: "Коли Мейсон Грінвуд перейшов до Марселя на тлі скандалу з побиттям дівчини, головний тренер Роберто Де Дзербі сказав, що йому можна дати другий шанс. Я згодна, що людям варто давати другий шанс, але чи буде мій син єдиним, кому його не дадуть?".

Раніше мама Рабьо дала ще один коментар стосовно цієї ситуації.