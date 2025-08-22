Італійський фахівець став на бік свого співвітчизника.
Карло Анчелотті, getty images
22 серпня 2025, 21:22
Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті висловився про конфлікт між італійським воротарем Джанлуїджі Доннарумми та французьким ПСЖ. Його слова наводить Il Giornale.
"Сильне рішення з боку клубу та тренера. У футболі рідко зустрінеш прямоту, але Луїс Енріке був відвертий. У нього інше уявлення про роль, яка змінилася в тому числі через нову стилістику у футболі, тому потрібен той, хто вміє грати ногами. У мене інша думка з цього приводу.
Незважаючи на різні зміни, футбол кардинально не змінився, так все й влаштовано. Особисто я віддаю перевагу воротарю, який добре грає руками, таким, як Аліссон", – сказав Анчелотті.
Раніше агент Доннарумми прокоментував ситуацію 26-річного італійця у паризькому клубі.