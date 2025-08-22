Франція

Італійський фахівець став на бік свого співвітчизника.

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті висловився про конфлікт між італійським воротарем Джанлуїджі Доннарумми та французьким ПСЖ. Його слова наводить Il Giornale.

"Сильне рішення з боку клубу та тренера. У футболі рідко зустрінеш прямоту, але Луїс Енріке був відвертий. У нього інше уявлення про роль, яка змінилася в тому числі через нову стилістику у футболі, тому потрібен той, хто вміє грати ногами. У мене інша думка з цього приводу.

Незважаючи на різні зміни, футбол кардинально не змінився, так все й влаштовано. Особисто я віддаю перевагу воротарю, який добре грає руками, таким, як Аліссон", – сказав Анчелотті.

Раніше агент Доннарумми прокоментував ситуацію 26-річного італійця у паризькому клубі.