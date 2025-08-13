Франція

Енцо Райола висловився про ситуацію 26-річного голкіпера у паризькому клубі.

Агент воротаря ПСЖ Джанлуїджі Доннарумми Енцо Райола прокоментував ситуацію 26-річного італійця у паризькому клубі.

"Ми шоковані ПСЖ. Після чотирьох років спільної роботи в клубі немає жодної поваги. Ми також обговоримо ситуацію з нашою юридичною командою. Джиджио навіть був готовий знизити свою зарплату, але ПСЖ знову змінив умови.

Нині ми розглядаємо варіанти. Можливо, в англійській Прем'єр-лізі знайдуться клуби, здатні заплатити стільки, скільки потрібно. ПСЖ просить великі гроші. Вони говорять про повагу, але йдеться лише про гроші", — наводить слова Райоли інсайдер Фабріціо Романо з посиланням на Sky Sports.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ не включив Доннарумму до заявки команди на матч Суперкубку УЄФА проти Тоттенгема, а Джанлуїджі звернувся до вболівальників.