В Марселі не жалкують про відхід гравця збірної Франції.

Головний тренер Олімпік Марсель Роберто Де Дзербі висловився про трансфер в Мілан півзахисника Адрієна Рабьо. Його слова наводить RMC Sport.

"Це пішло нам на користь.Клуб вирішив обійтися без Рабьо, який не захотів зробити крок назад. Більше мені нічого сказати", – заявив Де Дзербі.

Нагадаємо, що Рабьо перейшов до італійського Мілана на фоні скандалу всередині марсельського клубу через бійку в роздягальні 30-річного півзахисника з на той момент партнером по команді Джонатаном Роу після матчу з Ренном.

