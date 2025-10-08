Італія

Французький хавбек розкритикував організацію матчу Серії А.

Адрієн Рабьо висловив невдоволення проведенням матчу Серії А в Австралії. Раніше стало відомо, що УЄФА "з небажанням" дозволив провести поєдинок між Міланом і Комо в Перті.

"Я був здивований, дізнавшись, що Мілан зіграє матч Серії А проти Комо... в Австралії! Це повне безумство. Але це фінансові угоди, які мають привернути увагу до чемпіонату, справи, до яких нам немає доступу.

Ми багато говоримо про календар і здоров’я гравців, але все це видається абсурдом", — зазначив півзахисник Мілана.

Він додав: "Проїхати стільки кілометрів заради гри між двома італійськими командами в Австралії — це безумство. Ми змушені адаптуватися, як завжди", — підкресливши складність ситуації для футболістів.

Матч Комо — Мілан пройде 15 січня 2026 року о 21:45, якщо все буде за планом.