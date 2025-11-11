Матіс Янгеаль схиляється до відходу з паризького клубу на правах вільного агента через бажання отримувати регулярну ігрову практику.
Матіс Янгеаль Getty Images
11 листопада 2025, 23:40
Парі Сен-Жермен зіткнувся з перспективою втрати свого талановитого 17-річного атакуючого півзахисника Матіса Янгеаля, про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.
Клуб висловив бажання продовжити контракт з гравцем, який закінчується наприкінці поточного сезону. Незважаючи на зусилля ПСЖ, наразі тенденція схиляється до того, що Янгеаль покине Париж влітку на правах вільного агента.
Головною мотивацією для гравця є пошук клубу, який зможе надати йому регулярну ігрову практику, необхідну для розвитку.
Ситуацією активно цікавиться франкфуртський Айнтрахт. Німецький клуб залишається дуже зацікавленим у підписанні молодого таланта. Окрім Айнтрахта, за Янгеалем стежать ще кілька клубів з Бундесліги та інших іноземних чемпіонатів, що обіцяє серйозну конкуренцію за гравця в найближче трансферне вікно.
Матіс дебютував за ПСЖ 27 жовтня 2025 року в матчі Ліги 1 проти Осера.