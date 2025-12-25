Франція

Французам потрібен лідер в роздягальні.

Французький Парі Сен-Жермен має намір підписати контракт з центральним захисником мадридського Реала Антоніо Рюдігером. Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, керівництво ПСЖ хоче запропонувати вигідну угоду для 32-річного німця, щоб той влітку переїхав до Франції на правах вільного агента.

Зазначається, що чинний переможець Ліги чемпіонів вважає, що у роздягальні молодому складу потрібен досвідчений лідер, яким може бути Рюдігер.

Чинна трудова угода гравця з «вершковими» розрахована до 30 червня 2026 року.

Цього сезону Антоніо Рюдігер відіграв за Реал сім матчів.